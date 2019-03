Zidane: "James se va a quedar en el Real Madrid"

EL TÉCNICO DIO MINUTOS A JAMES ANTE EL CELTA

"He visto bien a James, no es fácil cuando entras a un partido y tienes que marcar la diferencia. Le he visto bien metido y se va a quedar", comentó el técnico del Real Madrid tras el partido ante el Celta, además de destacar los cambios de Lucas Vázquez y Mariano: "Los cambios sirven para aportar algo y ellos lo hicieron".