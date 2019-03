Zidane contesta a Del Bosque: "Cristiano es intocable porque se lo merece"

La sobrecarga de Cristiano

Mañana no va a estar porque hemos hecho la ecografía y hoy una resonancia... No tiene nada grave, pero está cargado y mañana no va a poder jugar. Luego veremos día a día. El problema es que él siempre quiere jugar. Mañana podría salir, pero mañana se va a quedar en casa y veremos para el martes.

Tiene la ilusión siempre de jugar y ayudar al equipo y quiere más y más y más. Para un entrenador es un espectáculo. Dentro de lo malo hay muchas cosas buenas.

Yo no creo que llegue fundido, la verdad es que lo veo bien jugando todos los partidos. Es lo que está haciendo y lo que quiere siempre. Para un entrenador es muy bueno. Pienso en lo positivo de lo que puede aportar Cristiano siempre al equipo.

Contesta a Vicente del Bosque

Es intocable porque se merece ser intocable. Nada más. No comparto eso, lo que tenemos que hacer es hablar con los jugadores siempre, pensando que a veces un jugador necesita descanso. Cristiano su descanso lo tiene cuando juega y lo hace de puta madre.

Él quería jugar mañana y le hemos tenido que frenar. Quiere estar pero sabe que tuvo algo en el último partido; nuestro pensamiento es para el partido del martes. Si fuera una final mañana no creo que jugara tampoco; yo no lo metería, porque es arriesgar mucho.

Cristiano no tiene que descansar, aunque cuando los partidos se aprietan todos estamos más cansados.

¿Quién suplirá a Cristiano?

Están todos bien para ocupar el puesto de Cristiano. Voy a elegir a un jugador que es más o menos el perfil de Cristiano, pero tenemos jugadores suficientes para suplir a Ronaldo.

Ramos quiere que renueve Zidane pase lo que pase

Gracias, porque además yo jugué con Sergio y tenemos muy buena relación. Primero de jugador y ahora de entrenador a jugador. Es nuestro capitán y conoce muy bien el club, como yo. Él sabe perfectamente que lo que tengo que hacer es dar el máximo para que el equipo juegue bien y gane partidos y nada más. Vale solo eso en este club. Bueno, no solo eso; pero es una parte muy importante.

Calendario de Liga

Nosotros no tenemos peor calendario; tenemos el calendario que tenemos. Sabemos lo que tenemos que hacer para esperar algo; vamos a intentar ganar todos los partidos que nos quedan.

Rayo Vallecano, próximo rival

Un partido muy difícil. Un campo pequeño ante un equipo que le gusta jugar. Sabemos el campo que es. Mañana va a ser otro partido muy complicado, sobre todo en el inicio del partido. Estamos concentrados, estamos bien, en un momento muy bueno. Es un partido más, tres puntos importantes. Vamos a luchar.

James, suplente habitual

Yo no veo tan mal a James y no comparto lo que me estás diciendo. James es un jugador importante. Cada partido tengo que tomar una decisión y meter a once. Parece que siempre tenemos que hacer tres cambios y no es así. Si veo que no tengo que cambiar no lo hago. Yo soy uno de esos. James lo hizo bien, marcó y contento. ¿Que quiere jugar más? Sí, estoy de acuerdo. Pero como todos.

Bale, disponible

Gareth está mejor, totalmente recuperado. La idea mañana es que esté a disposición del equipo y del entrenador. Ya veremos.

Elogios para Varane

Varane juega muy bien; para mí todos los partidos son muy importantes. Varane ha demostrado que puede jugar, incluso en la Selección. Es cierto que cuando se lesionó con Francia volvió con ciertos problemas. Es un jugador muy serio, muy profesional. Siempre está interesado en mejorar. Para nosotros está muy bien y estoy muy contento de poder contar con él.