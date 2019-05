Zidane: "¿Bale? Alguno se tiene que quedar fuera, interpretad lo que queráis"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, remarcó que simplemente fue una cuestión de dejar a alguien "fuera" la ausencia de Gareth Bale de la lista para el partido ante el Villarreal y aseguró que "no" era ningún mensaje para el galés, mientras que, por otro lado, se mostró satisfecho por la mejoría respecto a la derrota ante el Rayo Vallecano.

"Soy el entrenador y tengo que hacer una lista y ya está", sentenció Zidane en rueda de prensa en un primer momento. "No", aseveró después cuando fue preguntado sobre si era un mensaje para el galés. "Vosotros interpretad lo que queráis, pero es que alguno se tiene que quedar fuera", zanjó de forma definitiva.

Sobre el partido, celebró que jugasen "mejor que el otro día". "Me quedo con una mejor sensación y los jugadores también porque necesitaban la victoria", admitió. "Correcto, pero no sé por qué", replicó ante el bajón que sufrió el equipo al final. "Fue un partido a ida y vuelta y cuando estás 3-1 no debe pasar esto. No sé si el cansancio, el calor, pero al final no lo hicimos bien", apuntó.

"No voy a hablar de la próxima temporada de nadie. Estoy contento con su partido porque cuando coge el balón va directo a la portería y puede hacer las cosas bien o mal, pero siempre quiere buscar espacios. Lo ha hecho fenomenal en el primer gol en la presión tras pérdida", subrayó de Brahim Díaz, al tiempo que celebró los dos goles de Mariano, un jugador que "no ha tenido muchas oportunidades porque ha estado lesionado".

Por otro lado, recalcó que Vinicius Junior todavía "tiene que trabajar" después de dos meses sin jugar y tampoco fue expresivo sobre las opciones del brasileño de jugar la Copa América. "No soy Tite, veremos lo que va a pasar", se limitó a comentar de forma escueta, al igual que al ser cuestionado por la elección de Courtois."Tengo que elegir uno de los tres y hoy le he elegido a él", indicó.