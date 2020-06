Yeray Álvarez sigue avanzando en su recuperación: ya realiza ejercicios sin balón

El Athletic Club ha regresado al trabajo, sin los jugadores internacionales y con Yerai, en fase de recuperación física tras superar el cáncer testicular del que recayó en junio, realizando ejercicios sin balón en un campo contiguo, junto al recuperador Xabi Clemente.

La plantilla de José Ángel Ziganda ha saltado a los campos exteriores más tarde de lo anunciado porque previamente ha tenido sesión de vídeo y posteriormente se ha ejercitado durante hora y media en el campo habitual de entrenamiento. Han faltado en la sesión los lesionados Oscar de Marcos e Iker Muniain y los internacionales Kepa Arrizabalaga, Aritz Aduriz, Unai Núñez, Iñigo Córdoba y Unai Simón. Los dos primeros con la selección absoluta y los tres últimos con la Sub-21.

Yeray, en fase de recuperación física tras superar el cáncer testicular del que recayó en junio, ha realizado ejercicios sin balón en un campo contiguo junto al recuperador Xabi Clemente. Ante tantas ausencias, Cuco Ziganda ha subido a entrenar con el primer equipo a cuatro 'cachorros', el meta Odei Oleaga, los defensas Daniel Vivian y Jon Rojo, y el centrocampista Gaizka Larrazabal. Los cuatro han participado en el partido once contra once a todo el campo que ha dispuesto el técnico, un ensayo que Mikel Rico no ha terminado y en el que Vesga ha hecho en ocasiones la labor de comodín de ataque con los dos equipos.

En el 'partidillo', uno de los equipos estaba formado por Herrerín; Lekue, Vivian, Laporte, Balenziaga; Iturraspe, Vesga; Susaeta, Raúl García, Sabin Merino; y Kike Sola; y el otro por Hodei; Bóveda, Etxeita, Rojo, Saborit; San José, Mikel Rico; Gaizka Larrazabal, Beñat, Aketxe; y Williams.

La plantilla rojiblanca volverá al trabajo martes, con la primera de la cuatro sesiones matinales (10:30 horas) que ha programado Ziganda para preparar el partido liguero del sábado ante el Sevilla en San Mamés (13:00). Las dos últimas, las del jueves y el viernes, serán a puerta cerrada. El miércoles, además de entrenarse en Lezama por la mañana, el Athletic se medirá por la tarde al Barakaldo en Lasesarre (20:15) con motivo del Centenario del club gualdinegro que milita en el Grupo II de Segunda B y que entrena el exleón y exresponsable de la cantera de Lezama Aitor Larrazabal.