Xavi Hernández y sus claves del adiós al Barça: "Ser entrenador aquí es desagradable y cruel"

Xavi Hernández anunció el sábado por la noche, justo después de encajar otra dolorosa derrota (3-5 ante el Villarreal), que dejará de ser entrenador del FC Barcelona el próximo 30 de junio, cuando acabe la presente temporada. Un adiós casi anunciado que, por contra, no será fulgurante, ya que entrenará al equipo los próximos 5 meses: "El club necesita un cambio de dinámica... y seguro que mejorará tras mi marcha", dijo el catalán. Pues parece que este tendrá que esperar casi medio año...

Otra debacle que precipita su adiós... a medias

El Barça volvió a romperse por completo en Montjuic, empezó perdiendo 0-2 (Gerard e Ilias), pero reaccionó y fue capaz de remontar brillantemente en apenas 10 minutos (3-2). Sin embargo, se acercaba la historia de una tragedia anunciada, encajó el empate en una contra muy mal defendida y tras una acción polémica del VAR (anularon un penalti a favor de los culés), Xavi y el equipo se vinieron abajo y el Villarreal hizo sangre a la contra para remontar y sentenciar a un equipo que naufraga en los momentos decisivos. Sörloth y Morales hundieron por completo la 'Xavineta' y se llevaron los tres puntos en un festival de goles (3-5) y en otro descalabro absoluto de los culés. Después llegaría una reunión de urgencia entre Xavi y Laporta que desembocaría en el anunció del de Tarrasa.

"El club necesita un cambio de dinámica, no puedo permitir esto"

"Dejaré el club el 30 de junio. Lo tenía decidido hace unos días, pero creo que es el momento. La situación merece un cambio de rumbo y como culer no puedo permitir esta situación. Los jugadores estarán más tranquilos y el club mejorará tras mi marcha", aseguró el técnico de 44 años.

"Ser entrenador del Barça es desagradable, cruel..."

Xavi, en su discurso de (casi) adiós puntualizó el desgaste que supone ser entrenador del Barça en unas declaraciones que llamaron la atención de muchos: "La sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel, sientes que te faltan al respeto muchas veces, que no te valoran el trabajo. Esto es un desgaste terrible a nivel de salud mental, de estado de ánimo. Soy un tío positivo, pero la energía va bajando, no tiene sentido continuar... Lo tengo decidido de hace tiempo y es una situación que afecta ya al club", apuntó.

Recado a la prensa

La leyenda azulgrana hizo autocrítica pero también dejó sus correspondientes recados a los periodistas: "Hoy me recordáis los dos títulos, ahora empezáis a valorar que se han hecho bien las cosas..."

"Me siento el máximo responsable"

En sus declaraciones también mencionó en varias ocasiones que su marcha era "para y por lo mejor del Barça": "Esto destensará la situación en general. Me siento el máximo responsable. Es hora de valorar el trabajo, pero creo que el proyecto de yo como entrenador tiene que terminar el 30 de junio. He pensado en el club. El club me tendrá para lo que necesite, yo seré una solución para el equipo, pero ahora la solución, siendo coherente, es que yo deje el banquillo".

"No se lo he dicho a los jugadores... pero les he visto jodidos"

La sucesión de los hechos fue tan fulgurante, esta sí, que Xavi no tuvo tiempo ni de anunciar su decisión a los jugadores: "No se lo he dicho..., mañana hablaré con ellos. No se merecen la situación por la que estamos pasando, les he visto muy jodidos hoy. He sido un hombre de club, he priorizado el club por encima de mí y lo voy a seguir dando todo para que el club gane títulos o que por lo menos la afición se sienta orgullosa", concluyó el todavía entrenador del Barça.

¿Qué será del Barça en lo que resta de temporada?

Ahora se abre una etapa de incertidumbre, el Barça, eliminado de Copa del Rey, perdedor de la final de la Supercopa de España, a 10 puntos del Madrid en Liga y con todo centrado en 'salvar' como pueda el año con una buena Champions, no verá un cambio hasta finales de junio. En la directiva empezarán a pensar y negociar con los posibles sustitutos pero muchos se plantean qué será de esta Barça en lo que resta de temporada, con un entrenador sentenciado y unos jugadores sin confianza alguna en el juego ni en el proyecto.