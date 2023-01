Xavi: "Siento presión para la Copa, la Liga, la Europa League..."

Más información Calendario de los partidos de octavos de final de la Copa del Rey 2022-2023

El Barcelona vive uno de sus mejores momentos, sino el mejor, desde la llegada de Xavi al banquillo culé. El título de la Supercopa de España, levantado tras arrollar al Real Madrid en la final, ha sido un espaldarazo al proyecto del técnico catalán, pero éste ha querido aparcar la euforia y ha advertido del peligro del duelo de Copa del Rey ante el Ceuta.

"Tenemos la experiencia del Intercity y nos va bien para no fallar. Lo más importante es pasar la eliminatoria, jugar bien. No desviarnos de nuestro objetivo, que es ganar títulos. Tenemos que demostrar nuestra teórica superioridad por una cuestión de categorías. El Intercity ya nos complicó las cosas. Es importante darle continuidad al éxito de la Supercopa", indicó Xavi.

"No escondo nada, quiero ganar y jugar bien y que el equipo disfrute. No me siento liberado, siento presión por la Copa, la Liga, la Liga Europa... Si no gano más títulos a final de temporada me mataréis igual. Hay momentos que se pasa muy mal, te lo recuerda todo el mundo. Estoy en casa, es algo familiar y sufres el triple, no es como estar en el extranjero. Pero también disfrutas", explicó Xavi.

Xavi advirtió a sus jugadores que deberán hacer un buen partido ante el Ceuta para pàsar de ronda.

"Tenemos que demostrar nuestra superioridad por categorías, tienen dos menos, pero se tiene que demostrar en el campo y se vio el día del InterCity", recordó Xavi.

"La Copa es a partido único y se puede complicar, siempre hay sorpresas"

"Nos va muy bien el ejemplo del Intercity porque fue un casi tropiezo. Podemos quedar fuera mañana. No nos será fácil. En la Copa siempre hay sorpresas", indicó Xavi.

Prueba de ello es que podría dejar en Barcelona a sólo uno o dos titulares habituales.

"El único que seguramente tendrá que descansar es Ronald, que acabó con molestias. No es nada grave, pero como venía de lesión le daremos descanso. Por el resto, todos hacia Ceuta, excepto uno o dos jugadores más fatigados", apuntó Xavi.

"La Copa es a partido único y se puede complicar, siempre hay sorpresas y esperamos no ser la sorpresa de esta ronda. Ni mucho menos era faltar al respeto (al Ceuta). Tengo todo el respeto para José Juan, tiene un buen equipo y quieren jugar, apretar alto. Nos va a costar. Para nada quería faltar al respeto, ni mucho menos. Lo dije por el tema de la categoría", añadió el técnico 'culé'.

De hecho, ve el partido como otra "prueba de fuego" para dar continuidad a la Supercopa.

"Estamos en buen momento de juego y resultado, el otro día nos salió un partido excelente que supuso un título y nos dio moral y confianza. Venimos para darle la vuelta a la situación y parece que la estamos dando, pero ahora hay que darle continuidad", aseguró Xavi.

Ojalá no terminemos sólo con esta Supercopa"

Xavi reconoció que el título de la Supercopa dejó "moral y confianza" en el club y vestuario.

"El título les da aire nuevo para decir que podemos ganar títulos. Seguiremos trabajando, que la euforia sea de puertas hacia afuera, nosotros con cautela y a seguir currando al máximo. Ojalá no terminemos sólo con esta Supercopa", auguró.

"No es lo mismo salir a jugar criticadísimo que salir habiendo ganado una Supercopa y elogiadísimo. Tenemos 16-18 jugadores que todo el año están criticados, algo que no pasa en otro club. El rendimiento baja. Nosotros intentamos darles confianza, pero es difícil jugar cuando te critican y tienes presión. Esta Supercopa nos dará tranquilidad y moral, pero sin bajar el nivel. Hay que darle continuidad y el jugador se liberará un poco, tendrá menos presión y saldrá todo el talento", se sinceró Xavi.

"Nosotros intentamos empezar una era ganadora. Imagino que los jugadores se liberarán un poco más y podrán rendir mejor. A partir de aquí, a mejorar el nivel", concluyó Xavi.