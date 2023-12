Xavi, en el ojo del huracán: "Se ha generado una tensión innecesaria"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, apuntó que "la derrota que duele es la del Girona, no la de hoy" tras caer contra el Amberes belga (3-2) en la Champions League. Eso sí, el equipo culé pasó a octavos de final como primero de grupo.

"Estamos con confianza de que el equipo va a mejorar y va a encontrar resultados a partir del sábado. La de hoy es una derrota mucho menos dolorosa porque somos primeros de grupo", aseguró en rueda de prensa el preparador del Barça.

"La de hoy es una derrota mucho menos dolorosa porque somos primeros de grupo"

El Amberes, que se adelantó hasta tes veces en el marcador, logró los dos primeros goles tras dos pérdidas del centrocampista azulgrana Oriol Romeu: "No me gusta a nivel público decir nada individual malo de los jugadores, pero tienen que animarse porque tienen más nivel del que están demostrando últimamente", destacó el egarense al ser preguntado sobre los errores individuales del equipo.

El técnico catalán detalló que el Amberes "hizo un gran partido" al generar "transiciones que no se pudieron parar", y que su equipo estuvo "muy por debajo de su nivel". "Estamos con confianza de que el equipo va a mejorar y va a encontrar resultados a partir del sábado (contra el Valencia en Liga). Tenemos cuatro títulos en juego y soy positivo", señaló Xavi.

'Estoy preocupado'

A la pregunta de si está preocupado, fue tajante: "Sí. Claro. El equipo no se está sintiendo cómodo. Llevamos una mala racha, dos resultados negativos. Tenemos que mejorar, está claro. Hay que ser críticos con nosotros mismos, mejorar. Sobre todo, nos están generando muchísimas cosas en ataque el equipo contrario. A nosotros nos cuesta generar", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

"Hay que ser críticos y tratar de mejorar, no queda otra. Aun así, el objetivo estaba cumplido. Estábamos en octavos. Ahora ya sabemos que primeros de grupo, que era importante. Y dicho esto, a mejorar, a ser críticos y, sobre todo, saber que no estamos en una buena racha, pero que esto sigue", abundó.

"Hay que ser críticos y tratar de mejorar, no queda otra. Aun así, el objetivo estaba cumplido"

El preparador azulgrana lamentó otro partido malo de su equipo, lejos de la versión que llegó a lucir no hace tanto para ganar la pasada Liga. "Las sensaciones no son buenas. Sí que es verdad que hemos tenido desgracia al final. Haces el empate a dos, tienes el 2-1 y has generado menos de lo normal, pero aún así podríamos haber sacado algo más. Nada, no hemos estado bien", aseveró.

"Estamos en una mala racha y hay que sacarlo esto delante y a pensar ya en el sábado. El lunes estamos en el sorteo que era nuestro objetivo principal en esta competición, el primer objetivo y estamos en el sorteo como primeros de grupos, o sea que hay que felicitar al equipo que ha hecho bien los deberes", añadió.

Por otro lado, Xavi insistió en la dificultad de la competición europea: "Es difícil, cuesta la Champions, le cuesta a todo el mundo. Hemos ganado en el campo del rival más fuerte, es así, en el campo del Porto. Y cuesta, cuesta fuera de casa, nos está costando y venimos de unos años difíciles para el club pero ahora estamos en octavos de final que era el primer objetivo de la temporada en esta competición".

A vueltas con la convocatoria

Xavi, asimismo, llevó la contraria en público a su director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', en un tema tan controvertido en Barcelona como el de la convocatoria para el partido contra el Amberes en la Champions. El egarense cambió de planes e incluyó en la convocatoria a Lewandowski, Gündogan y Ronald Araujo, asegurando que lo había consensuado con el club.

Sin embargo, Deco le llevó la contrario antes del partido en Bélgica: "Las convocatorias son tema del entrenador; nosotros no hemos consensuado nada", había apuntado Deco en Movistar Plus en la previa del partido de Champions contra el Amberes. "Hubo un cambio de planes en el tema de los viajes y hemos decidido que viajen todos. Es un tema que se habló por cuestiones de gestión", explicó el director deportivo.

No obstante, Xavi desmintió a Deco en rueda de prensa tras el duelo: "La lista es consensuada con Deco y con el presidente, estamos en comunicación constante. La última decisión es mía. La lista la decido yo, que soy el entrenador. Generáis polémica donde no la hay. No tiene sentido", declaró el entrenador del Barcelona.

"Decidimos nosotros, como club. No es que el entrenador quede en mala posición y el presidente y el director deportivo en buena. Hablo con los jugadores a ver qué tal están. Haced la crítica que queráis. No hay ningún tipo de problema. Están generando polémica en donde no la hay. Tengo la sensación de que se ha generado una tensión innecesaria con la lista de convocados. Esta mañana estuve hablando dos horas con Laporta y con Deco", expuso Xavi Hernández.

Peor entrenador culé en Champions

El entrenador egarense, tras caer por 3-2 en Bélgica, registró su sexta derrota en la máxima competición europea en tan sólo 14 partidos, lo que significa que el 42% de ellos han sido con derrota. Así, Xavi Hernández pasó a ser el peor técnico de la historia del club en la Champions League.

Xavi igualó ante el Amberes a Luis Enrique y Pep Guardiola como los entrenadores españoles con más derrotas con el Barcelona en la Champions League. Sin embargo, el actual técnico del Manchester City lo consiguió en 52 encuentros. Es decir, sólo contó por derrotas el 12% de sus encuentros. Por su parte, el actual entrenador del Paris Saint-Germain lo logró en 33 encuentros (18%).