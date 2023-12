Xavi, tras caer 2-4 ante el Girona: "Si gana el Barça también habría sido justo"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que "la derrota preocupa" porque su equipo mereció más ante el Girona. El conjunto gerundense asaltó el liderato de LaLiga tras un partido imperial en Montjuic (2-4). Los de Míchel presentaron su candidatura al torneo doméstico con dos de Dovbyk, Miguel Gutiérrez, Valery y Stuani que colocan al Girona con 41 puntos, dos más que el Real Madrid y siete sobre Atlético y Barcelona.

"Es un golpe duro porque hoy teníamos muchas esperanzas de colocarnos a un punto del Girona y a dos del Madrid. Ahora estamos a siete del Girona y a cinco del Madrid y empatados con el Atlético, con ellos con un partido menos. Esta es nuestra realidad. Este es un Barça en construcción", analizó el preparador culé.

"Esta es nuestra realidad. Este es un Barça en construcción"

Eso sí, manda un mensaje optimista: "Sigo siendo positivo, confío en el equipo, pero tenemos un rival extraordinario y hoy nos ha salido cruz, pero podría haber salido cara. Hay que seguir por el camino y no dudar. Hoy no es un mal partido, pero nos llevamos un palo. Hay que seguir trabajando, no queda otra. El año pasado nos vino un mazazo, pero al final ganamos dos títulos", dijo Xavi en Dazn.

"Si nos quedamos con el resultado, es desastroso, pero con el juego no", señaló el técnico catalán, quien valoró que "ambos equipos han mostrado una buena versión, pero la efectividad ha marcado la diferencia". Pese a ello, el egarense aseguró que "la Liga es larga" y que el Barça "la seguirá luchando".

Eso sí, no escatimó elogios al líder de LaLiga: "El Girona tiene mucho mérito lo que está haciendo. Está líder de la clasificación y nos saca una ventaja de siete puntos. Muy merecido. Creo que el trabajo que está haciendo tanto Míchel como los jugadores del Girona es espectacular. Felicitarles. El partido ha sido parejo, se decide por detalles. Si gana el Barça hoy también habríamos dicho que hubiera sido justo, creo que hemos tirado 31 veces. Nos ha faltado efectividad y quizás los errores en defensa nos han pasado factura. Incluso al final a la desesperada hemos tenido el 3-3. Tienen una propuesta parecida a lo que buscamos nosotros".

'Hemos tenido el partido en nuestras manos'

"A la gente le cabrea más la derrota porque hemos tenido el partido en nuestras manos. El Girona ha aprovechado sus momentos y nosotros no", lamentó el preparador azulgrana. "Hoy no lo hemos estado en la presión tras pérdida que nos hizo ganar títulos en la temporada pasada", detalló Xavi.

"Ha sido el partido del KO. El que pegaba el puñetazo primero... Con el 1-3 casi han sentenciado el partido. Hemos estado bien en el juego, pero un poco espesos en la efectividad y eso ha marcado el partido", señaló el técnico.

Sobre Èric García, cedido al Girona el pasado verano, dijo: "Si fuera por mí, se hubiera quedado con nosotros. Le ha ido muy bien la cesión y juega sin presión: no es lo mismo jugar en Girona que en el Barça".