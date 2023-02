Xavi: "El Madrid es capaz de hacer grandes remontadas"

Xavi Hernández dijo que el Barcelona está "en una situación privilegiada" tras ganar por 3-0 al Sevilla y abrir una diferencia de 8 puntos de ventaja respecto el segundo clasificado de LaLiga, el Real Madrid.

"Dejamos al Real Madrid a ocho puntos y es una ventaja importante para nosotros. Hoy era un día especial porque del segundo al sexto clasificado han fallado. Pero queda un mundo, 18 partidos", insistió el entrenador culé en la rueda de prensa posterior al choque. Y ha ido aún más allá al declarar a los blancos favoritos al título: "Siguen siendo los favoritos porque son los vigentes campeones de la Liga y de la Champions. Yo no me veo favorito, me veo más candidato".

"El trabajo está dando sus frutos, el equipo se lo cree. Seguimos en construcción pero es algo muy bueno. No hay nada ganado, solo la Supercopa y tenemos que seguir. Tenemos hambre, que es lo importante. Te la puede ganar el Madrid, tiene que venir aquí, será un partido importante, y puede ganar a cualquier equipo. Vamos a un campo el domingo donde el Madrid perdió, una salida muy difícil. Cada partido se juegan mucho los equipos", añadió.

"Cada partido va a ser una guerra. El Madrid competirá hasta el final, no podemos bajar la guardia. Es capaz de hacer grandes remontadas, lo he vivido como jugador y ahora no lo quiero vivir como entrenador. Me alegro de que la gente esté contenta pero estamos en febrero", insistió.

Respecto al encuentro que hizo su equipo ante los hispalenses, especialmente bueno en el segundo tiempo, Xavi se mostró satisfecho de haber sabido cerrarlo sin tener que sufrir en los últimos minutos: "No dejamos reaccionar al Sevilla", apostilló.

Asimismo, admitió que al Barcelona "normalmente" le "cuesta atacar a bloques bajos" y, en cambio, ante el Sevilla "se han generado muchas ocasiones de gol" a pesar del planteamiento defensivo de Jorge Sampaoli. De todas maneras, Xavi quiso ser prudente: "Podemos estar en un buen momento, no ganar en Villarreal (el próximo rival) y que vuelvan las dudas. Esto es una carrera de larga distancia".

Esguince de Busquets

El partido acabó de forma muy positiva para el Barcelona, pero empezó con un contratiempo. En el minuto 4, Sergio Busquets se fue lesionado tras un pisotón en el tobillo izquierdo de Youssef En-Nesyri. "Mañana habrá una prueba definitiva. Se ha torcido el tobillo y hay un esguince. Espero que sea poco", deseó el de Terrassa.