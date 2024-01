Xavi Hernández: "Firmo ganar por la mínima mañana y en la final"

El Barcelona llega a la Supercopa de España en Arabia Saudí con la necesidad de reencontrar las buenas sensaciones y el juego que han desparecido esta temporada. El año pasado este trofeo supuso un punto de inflexión para el equipo azulgrana y Xavi Hernandez espera que la historia se repita.

"Necesitamos de nuevo este 'click' para reencontrarnos con nosotros mismos. El año pasado, este título nos vino de maravilla, nos dio mucha confianza y estabilidad, y este año nos la daría también", indicó Xavi.

El entrenador del Barcelona valoró de forma positiva sus dos años en el banquillo culé y aseguró que van "en el camino de la excelencia".

"Estamos en el camino de la excelencia. Muchas cosas han cambiado estos dos años, entiendo que para bien. Creo que el equipo ha mejorado, entiende lo que queremos. Falta la continuidad, pero estoy contento. Si me habla de hacer un balance, es positivo. Ojalá podamos encontrar esa excelencia que nos hará ganar los títulos", opinó el entrenador catalán.

"Firmo ganar por la mínima la semifinal y la final"

Respecto a la semifinal ante Osasuna, Xavi cree que son favoritos, aunque firma ganar por la mínima ante el equipo de Arrasate y también en la final del domingo.

"Firmo ganar por la mínima la semifinal y la final. Tengo otros problemas. En muchos partidos hemos merecido ganar holgadamente y en otros, como dije en el campo de la Real Sociedad, ganamos y merecimos perder", reflexionó Xavi.

Sobre los problemas que arrastra su equipo en los últimos partidos, el técnico culé aseguró que está preocupado por el juego defensivo y ofensivo.

"Me preocupan las dos áreas. Falta esa contundencia que en otros momentos hemos tenido. Creo que la más importante, la que nos da la estabilidad, es nuestra área. Estamos regalando demasiadas cosas a nivel defensivo. Nos está costando más esta temporada", analizó Xavi.

El técnico del Barcelona descartó que haya una mala relación con sus jugadores y afirmó que "la reacción tras la charla contra el Almería" fue muy positiva.

"La reacción a la charla contra el Almería es muy positiva. Creo que han visto que, si no dan el 100% no llega. Creo que me ven como un entrenador que les quita presión. Tengo la sensación de que estamos muy unidos. La sensación de unidad y de familia no cambia", indicó Xavi.

El entrenador del Barcelona considera que son favoritos ante Osasuna en la semifinal de este jueves, pero no cree que su equipo tenga más que perder que ganar.

"Tenemos mucho que ganar. Es verdad que somos favoritos contra Osasuna, pero hay que demostrarlo. Esto es fútbol. Trabajan muy bien a nivel táctico y dominan muchas facetas del juego. Creo que Jagoba es muy importante para el club. Cogemos el cartel de favoritos, pero va a ser muy complicado", concluyó Xavi.