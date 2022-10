Xavi Hernández: "Estoy indignado, el árbitro debería dar explicaciones"

El Barcelona cayó derrotado en su visita al Inter, una derrota que convierte los tres partidos que le restan al Barça en tres finales. El partido estuvo marcado por la polémica arbitral. Y es que se anuló un gol a Pedri y luego el colegiado y el VAR no revisaron una mano de Denzel Dumfries en el descuento.

Xavi Hernández no ocultó su enfado e indignación por este tema tras el partido y explicó que el colegiado debería dar explicaciones.

"Estoy indignado, el árbitro debería dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me las ha dado. Por eso creo que es injusto", aseguro Xavi.

"Estoy cabreado por la situación. Estoy indignado. No entendemos nada. Si hay mano de Ansu y marca otro es gol, y lo anulan. Y lo otro no se entiende. Es una injusticia, los árbitros deberían hablar y explicarse porque no entendemos nada. Ayer lo dije. sentimos que ha sido una injusticia grande. Es el árbitro el que debería salir a hablar. Y se va y no pasa nada. No lo entendemos. Pero hemos entrado tarde y nos ha faltado dinamismo. Hemos tenido ocasiones, pero no las hemos materializado. Sabíamos de su peligro con tiros desde fuera del área. Nos quedan tres finales y estamos en una situación incómoda. Debemos competir mejor", aseguró el entrenador del Barcelona.

El entrenador del Barcelona insistió en que él no debe hablar y sí el colegiado del partido.

"Tendría que hablar el árbitro. No debo hablar por una situación que yo no he tomado. Debería dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me las ha dado. Por eso creo que es injusto. Tengo clarísimo que deberían hablar y dieran explicaciones de lo que ha decidido. Sus decisiones son decisivas, tanto en el gol anulado como en el penalti no pitado", afirmó Xavi Hernández.

"Es mi opinión, tendría que salir el árbitro a dar explicaciones, lo humanizarían mucho más. Es una injusticia, nos quedan tres finales. Es un partido que perdemos. Merecíamos más, como nos pasó en Múnich", apuntó Xavi.

"Lo hemos intentado de todas las maneras, siempre queremos atacar, pero nos ha costado. Nos ha faltado más de ritmo, el de la segunda parte es el que requiere la 'Champions'. Y tenemos que hacer autocrítica, más allá de las decisiones arbitrales", reconoció el entrenador del Barcelona.

"Nos tenemos que rehacer. Serán finales, hoy lo era y hemos fallado, no lo podemos volver a hacer. Las intentaremos ganar y tanto Inter como Bayern vienen a casa", concluyó Xavi Hernández.