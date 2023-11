Xavi, sobre Gündogan: "Expresó el enfado que tenemos todos dentro. No hay polémica"

El entrenador del Barcelona, ​​Xavi Hernández, aseguró que todo el vestuario está de acuerdo con las palabras que pronunció Ilkay Gündogan tras perder el Clásico del pasado sábado frente al Real Madrid. El jugador alemán de origen turco afirmó que le hubiera gustado ver "más enfado y decepción" en sus compañeros. Para Xavi no hay polémica e indicó que "conformidad" no es un término que se encuentre en el "ADN Barça".

"La palabra conformidad no es del ADN Barça. Nosotros estamos por la excelencia. Las palabras de Gündogan no las hemos visto polémicas, estamos de acuerdo con lo que dijo. Lo dijo él porque su cultura es diferente a la nuestra. Perdimos el Clásico por errores nuestros. Dentro del vestuario no ha generado ninguna polémica", argumentó Xavi, quien agregó que las críticas del alemán se deben también a una "cuestión cultural" del centrocampista.

El entrenador culé advirtió que el duelo ante la Real Sociedad será "un test de alto nivel" y trató de elevar el optimismo dejando claro que aún queda mucho en juego pese a la dolorosa derrota frente al Real Madrid.

"No hay nada perdido, estamos a cuatro puntos de los líderes y tenemos tiempo de subsanar estos errores", puntualizó Xavi.

"Es una gran noticia el regreso de Pedri"

Para medirse a la Real, el Barcelona recupera a Pedro González 'Pedri', que este mismo viernes ha recibido el alta médica de una lesión muscular que le ha dejado en el dique seco más de dos meses.

"Tiene muy buenas sensaciones, está disponible y al 100%. Es una gran noticia su regreso", indicó Xavi sobre el jugador canario.

Por contra, Frenkie de Jong sigue sin recibir el alta médica de una lesión en el tobillo derecho pese a que antes del clásico probó a entrenar, sin suerte, al mismo ritmo que sus compañeros . "Pedri tiene sensaciones buenísimas; Frenkie todavía no. Le hace daño, le cuesta. Tiene dolor y no está preparado", desveló Xavi, quien precisó que "no hay que buscarle tres pies al gato" a la dolencia del neerlandés.

Xavi sabe que le espera un partido complicadísimo en el Real Arena, ante un equipo que no se le suele dar bien al Barcelona en San Sebastián.

"No pierden en casa desde febrero y es un equipo de Champions, es un test de nivel. Son un gran equipo, de los mejores en defensa. Imanol es uno de los mejores entrenadores de la categoría. Tras la derrota, hemos dado un paso adelante en los entrenos. Tenemos que reaccionar", indicó Xavi.