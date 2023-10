Xavi, sobre Gil Manzano: "Cuanto menos hablemos de él, mejor. Esto es a sorteo, en principio, ¿no?"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, ha comparecido en la previa del Clásico ante el Real Madrid y ha sido preguntado por la designación arbitral de Gil Manzano. El técnico catalán no ha querido entrar en polémicas y se ha limitado a desear suerte al árbitro extremeño.

"Pues me parece que el ordenador ha detectado un árbitro y este árbitro, cuanto menos hablemos de él, mejor. Nada más. Esto es un sorteo, en principio, ¿no? Es así. Pues hay que, otra vez digo lo mismo, si es que me preguntáis siempre por los árbitros y la honestidad del árbitro... Que lo haga lo mejor posible y lo más justo posible", ha indicado Xavi.

​​Xavi Hernández ha celebrado que haya jugadores que tenían para cinco semanas de lesión y "han estado listos en tres", aunque el entrenador culé no facilitará la lsiata de convocados hasta este sábado. En el entrenamiento de este viernes estuvieron 'Raphinha', Robert Lewandowski, Jules Koundé, Frenkie de Jong y Pedri González, aunque no se sabe cuantos entrarán en la lista para medirse al Real Madrid.

"Todos quieren entrenar y jugar, estoy encantado. Me ha sorprendido que jugadores que casi descartábamos para el Clásico quieren estar y tienen mejores sensaciones... Lewandowski ha hecho todo el entreno con muy buenas sensaciones", explicó Xavi.

Sobre Pedri, el entrenador del Barcelona espera "que se recupere bien", por lo que evitarán riesgos con los jugadores "que no estén al cien por cien" . Por esa razón, el preparador azulgrana dejó entrever que los jóvenes podrían tener minutos y puso en valor su importancia en los Clásicos.

"Tener a gente de la Masía es fantástico porque impregnan esta rivalidad. Decidiremos según las sensaciones y jugarán los que estén al cien por cien", destacó Xavi.

Una de las novedades de este Clásico va a ser la presencia de los Joaos (Cancelo y Félix), ambos perfiles que el equipo no tenía la temporada pasada.

"Ahora tenemos a Cancelo como lateral diestro. Sus pérdidas se deben a que se siente importante y se atreve a arriesgar, pero tenemos que minimizar dónde se cometen", apuntó Xavi.

En cuanto a Joao Félix, que aún no ha ganado ni marcado contra el Real Madrid, dijo que el de mañana es "un buen momento para hacer gol" y que "está jugando en su posición ideal", ya que "no es ni nueve ni mediocentro puro".

Xavi resaltó que el equipo llega al duelo "con dos victorias importantes" y que una victoria frente a su máximo rival "sería un golpe de confianza" que les permitiría "avanzar en la clasificación".

"El Real Madrid ha cambiado este año el sistema"

El entrenador catalán analizó el impacto de Jude Bellingham en el esquema del Real Madrid.

"El Real Madrid ha cambiado este año el sistema, el dibujo, al jugar Bellingham con más libertad, más de media punta, juega con dos puntas, no juega con tres. Y en este caso Vinícius y Rodrigo sí, se desmarcan muchísimo en profundidad. Esto es lo que hay que vigilar, porque van picando con Bellingham, Valverde, Rodrigo, Vinícius. Quizás hay que variar un poco las vigilancias, la manera de atacar o de defender, ser más precavidos, sobre todo en el tema de vigilancias", detalló Xavi.

Respecto a si hay un favorito, Xavi apuntó que el clásico siempre "está al 50%" y que "hay ningún favorito".

"Creo que la obligación es la misma para los dos clubes, ¿no? Ganar. Creo que está al 50%. Si decimos un favorito, no hay ningún favorito, casi nunca, casi nunca. Vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a futbolista y poca de entrenador, pues no puedes nunca pensar qué va a pasar", admitió Xavi.