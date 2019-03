Valencia y Getafe firman un empate en Mestalla tras un vibrante partido

Valencia y Getafe plasmaron con un empate un partido nivelado, en el que el equipo madrileño fue ligeramente superior hasta el descanso y el conjunto valenciano dominó con claridad en el segundo tiempo, pero sin la efectividad necesaria para ganar. En los compases finales hubo opciones ante ambas porterías, aunque las más diáfanas fueron para el Getafe que, a pesar de verse encerrado en su área durante todo el segundo tiempo, dispuso de acciones para ganar en los últimos cinco minutos del encuentro.

La primera parte tuvo el aliciente del gol, con los cuatro tantos del choque, en los que los errores defensivos fueron protagonistas, tanto por fallos en el marcaje como en el pase. Tras una falta al borde del área se adelantó el equipo madrileño en una ejecución precisa de Sarabia a la que dio réplica cinco minutos después Alcácer, quien, libre de marca, aprovechó con precisión un buen pase de Cancelo.

Las fuerzas estaban parejas, pero el Getafe daba la sensación de tener las ideas más claras, aunque el 1-2 llegó tras un fallo defensivo de Abedennour que aprovechó Lafita con un magnífico disparo. El tanto dio paso a los mejores minutos del Getafe, que metió al Valencia en su parcela y lo dejó sin opciones de contrarrestar su fútbol. El equipo de Fran Escribá incluso marcó un tercer gol (m. 29) por medio de Cala que fue anulado por claro de juego.

Cuando peor estaba el Valencia, se lesionó Gayà y en su lugar entró Santi Mina, quien en el primer balón que tocó equilibró el encuentro tras una buena jugada de Cancelo y Alcácer. El primer tiempo se cerró con los mejores minutos del Valencia hasta entonces, pero sin que el equipo de Gary Neville dispusiera de opciones para adelantarse en el marcador.

El Valencia salió con más intensidad tras el paso por los vestuarios, concentrado en defensa y con menos imprecisiones, lo que le convirtió en dominador del encuentro ante un rival que no se mostró tan suelto como en el primer periodo. Sin embargo, esa mejoría en el juego local no se vio acompañada de claridad de cara a puerta a pesar de que mediado el primer periodo se jugaba casi siempre muy cerca de la meta de Guaita. Para tratar de cambiar la dinámica del partido, Escribá dio entrada a Pedro León, pero el duelo no cambió.

El conjunto che siguió volcado sobre la meta del Getafe y trató de ser todavía más ofensivo con la entrada de Negredo. En los minutos finales, Negredo pudo marcar de cabeza, pero una contra del Getafe estuvo muy cerca de fructificar, aunque fue frustrada por Cancelo, en una fase del encuentro emocionante en la que los dos equipos buscaron el gol y tuvieron opciones para marcar, en especial el equipo madrileño.