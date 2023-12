La viral inocentada del Betis anunciando el regreso de Joaquín: "¡Vuelve la leyenda!"

El Real Betis Balompié ha participado del Día de los Inocentes y hoy 28 de diciembre ha gastado su particular inocentada a los béticos más crédulos. Y es que el club verdiblanco ha anunciado en sus redes sociales el regreso de Joaquín, quien informaban firmaba con el equipo hasta final de temporada.

La cuenta del Betis en la red social 'X', antiguo Twitter, anunciaba a bombo y platillo el regreso del exfutbolista de El Puerto de Santa María asegurando que volvía la leyenda.

La inocentada bética ha contado con la participación del propio Joaquín que ha mostrado una vez más sus dotes para la interpretación realizando unas declaraciones en las que explicaba que en su cabeza siempre había estado el "volver a vestirme del Real Betis Balompié"

"Desde el día en que me retiré, siempre he tenido en mi cabeza volver a vestirme del Real Betis Balompié. Es una oportunidad bonita y me llega en un momento en el que creo puedo aportar mucho. He intentado no dejarme ir, esforzarme cada día y entrenar", aseguraba Joaquín en un apel digno de un Oscar.

Un rato después era la propia cuenta del Betis la que aclaraba que todo formaba parte de una inocentada y Joaquín era el encargado de desvelar esta broma típica del 28 de diciembre.

"Señores, estoy aquí para daros la noticia de que esto ha sido una inocentada, como no podía ser de otra manera. Ha sido una inocentada y una broma, pero yo me lo he creído a mí mismo. Desearos Feliz Navidad y prospero Año Nuevo a todos los béticos y que tengáis mucha salud", apuntaba Joaquín.