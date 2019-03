Nolito guía al Celta a la victoria frente al Villarreal

El Celta, que jugó todo el segundo tiempo con un hombre más tras la expulsión de Bailly, se llevó la victoria de Villarreal en un partido resuelto con un gol de Nolito en el minuto 90, que truncó el esfuerzo del Villarreal y aupó al Celta a la zona alta de la tabla.

Fue un partido extraño en el que el Villarreal perdió el liderato tras volver a jugar muchos minutos en inferioridad y en el que el equipo local manejó el encuentro hasta el 0-1 marcado por Orellana poco antes del descanso, cuando el equipo gallego había empezado a mejorar en su juego. Sin embargo, en la reanudación, cuando todo parecía a favor del Celta, el Villarreal consiguió empatar en inferioridad, pero el gol de Denis Suárez no le sirvió para sumar un punto, ya que en el último instante, Nolito hizo el gol de la victoria para su equipo.

Fue el Villarreal dominador de la primera parte y lo hizo con el control del juego, opciones y poco sufrimiento atrás, hasta que el gol de Orellana desniveló el encuentro, hasta el punto de que el Celta pudo hacer el 0-2 antes del descanso con un disparo de Pablo Hernández y un palo de Nolito. La segunda parte no pudo empezar peor para el Villarreal, que vio como Eric Bailly era expulsado al ver la segunda tarjeta amarilla por tocar el balón con la mano, lo que dejaba a su equipo en una situación muy complicada.

El Celta empezó a tocar el balón con tranquilidad y dispuso de opciones claras para Nolito, Aspas y Orellana, que perdonaron a su rival. Sin embargo, el Villarreal, que no llegaba al área del equipo gallego, empató en su primer remate a portería, en un balón que rozó en un defensa visitante que Sergio no llegó a detener. Por su parte el Celta manejaba la pelota y dominaba, aunque no lo hacía con tanto peligro como en el inicio del segundo tiempo, hasta el punto de dar la sensación de dar por bueno el empate.

Sin embargo, en el minuto noventa, un ataque de todo el equipo gallego acabó con un balón de Orellana al larguero tras el que Nolito recogió el rechace para batir por bajo a Areola y dar los tres puntos al Celta, que aprovechó la circunstancia que ya se ha repetido en varios partidos de jugar muchos minutos en superioridad numérica. Con este resultado, el Celta supera en dos puntos en la tabla al hasta ahora líder Villarreal e iguala en la cabeza de la clasificación a Real Madrid y Barcelona.