El vídeo que demuestra que el gol del City al Madrid no debió subir al marcador

Si hay una jugada para la 'moviola' en el Real Madrid - Manchester City de Champions League es justo la que precede al gol del empate, de Kevin de Bruyne, en la segunda mitad de la ida de semifinales. Los blancos se quejaron de que el balón había salido por banda en la acción previa, en la que Bernardo Silva controla el balón junto a la línea de cal.

"Fue fuera, lo ha dicho la tecnología, no lo digo yo, pero parece raro que no lo hayan controlado bien"

Una imagen recreada en 3D por BeinSports demostraría que el balón salió fuera de banda cuando Bernardo lo intenta salvar junto a la línea. Carlo Ancelotti criticó la acción sobre el césped y todavía seguía caliente al término del partido: "Fue fuera, lo ha dicho la tecnología, no lo digo yo, pero parece raro que no lo hayan controlado bien. El árbitro no estaba muy atento", criticó el preparador italiano en rueda de prensa. Y Ancelotti abundó: "La jugada anterior era un córner que no ha pitado, el árbitro no estaba muy atento, me ha sacado una tarjeta y le he dicho que la tarjeta se la tiene que sacar a los del campo".

Otro que se pronunció sobre la acción fue el lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal: "Creo que ha podido salir bien, pero no lo sé... No la he visto repetida. Si sale, se han equivocado, y nos ha costado un gol. Pero creo que el árbitro en líneas generales ha estado bien. Si ese balón sale, realmente, ese fallo nos puede costar la eliminatoria".

No se podía revisar la jugada

Lo único seguro es que la realización del partido, a pesar de las 16 cámaras que había en el estadio Santiago Bernabéu, no ofreció una repetición que hiciera salir de dudas a los espectadores. No obstante, aunque el balón hubiera salido de banda el VAR no habría podido revisar la jugada: Camavinga recuperó la pelota y la jugada del gol inglés empieza después.

Lo único seguro es que la eliminatoria por un puesto en la final de la Champions League se decidirá en el Etihad Stadium la semana que viene tras un partidazo en el Santiago Bernabéu. Vinicius abrió la lata con un latigazo y De Bruyne hizo el empate con oro zurriagazo desde la frontal. Los dos mejores clubes de Europa brindaron un partidazo excepcional y las espadas llegan en todo lo alto para la vuelta.