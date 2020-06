Del Bosque, en 'El Hormiguero 3.0': "Me gustan los políticos, ojalá lo hagan todos lo mejor posible"

Vicente del Bosque ha visitado 'El Hormiguero 3.0' y ha explicado cómo es la relación entre un entrenador y sus jugadores: "Cada uno tiene su parcela. A veces he chocado con alguna dificultad porque algún jugador a veces no es del todo generoso. Y deben de serlo. Que parezca que mandan ellos pero que se haga lo que tú quieres es lo ideal. Pero es cierto que es bueno que haya jugadores que sean líderes e influyan de forma positiva en un equipo".

"Con jugadores he tenido pocos choques. Hemos tenido una buena relación, no me puedo quejar de casi nadie", reflexiona sobre su carrera como entrenador.

Vicente se ha mostrado a favor del VAR: "No podemos darle la espalda a la realidad, que es el progreso. Hay que intentar utilizarlo de la mejor manera posible. Estoy a favor".

Asegura que en su época los futbolistas también se cuidaban: "Para hacer un esfuerzo físico tienes que estar en las mejores condiciones. El fútbol ha avanzado y los jugadores tienen más conciencia de eso".

"Los vestuarios han ido cambiando a medida que la sociedad ha ido cambiando. Yo no me hubiese tatuado. Lo importante es que se cuiden, son un ejemplo importante para la sociedad", dice el técnico.

Del Bosque ha rememorado cuando le quitaron el bigote para una campaña publicitaria: "Me lo quitaron. Creí que la campaña era simpática. No había mucha diferencia de con a sin bigote. Mi mujer y mi hijo se reían por lo bajini".

¿Le ofreció un cargo Pedro Sánchez?

Pablo Motos ha preguntado a Del Bosque si Pedro Sánchez le ofreció un cargo en su Gobierno: "Hay algo de cierto y algo que no lo es. Estuve una hora con él, hablando de deporte y la situación actual. A los dos o tres días fue la moción de censura y accedió a la presidencia y se rumoreó que me habían ofrecido un cargo. En absoluto. Creo que no estoy en edad para eso, no tengo formación para un cargo de este tipo y no me gusta llevarme mal con nadie".

"Me gustan los políticos en líneas generales, creo en ellos. Son necesarios y ojalá lo hagan todos lo mejor posible", asevera.

¿Cómo le ha cambiado la vida al exentrenador de la Selección española de fútbol? Vicente del Bosque cree que ha cubierto su ciclo vital como entrenador y jugador y se siente "un auténtico privilegiado". Sobre las posibles ofertas para volver a los banquillos: "He sido muy tajante y muy seco".

