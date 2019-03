Veloso deja a Portugal a un paso de la Eurocopa

Con un Cristiano Ronaldo muy activo pero ofuscado, y con varias bajas de calado, el conjunto entrenado por Fernando Santos consiguió un triunfo que le permite liderar el Grupo I con 15 puntos, tres más que Dinamarca pese a llevar un partido menos. Un empate ante los daneses en el duelo que jugará Portugal en casa el próximo 8 de octubre le es suficiente para conseguir el pase directo a la Eurocopa. El encuentro arrancó con una Albania agresiva y una Portugal estática, a la que le costó empezar a carburar.

La ausencia de piezas importantes como Joao Moutinho en la medular -el "cerebro" del Mónaco no se había perdido ni un solo partido oficial desde que se ganó la titularidad, en 2010- se hicieron notar del lado luso. Sin embargo, con el paso de los minutos el equipo portugués mejoró en el control del juego, gracias sobre todo a Bernardo Silva, considerado uno de sus jóvenes valores y que dejó destellos de gran calidad.

Pasado el acelerón inicial de Albania, los hombres dirigidos por Fernando Santos -que volvió al banquillo tras cumplir dos partidos de sanción- tuvieron la posesión de la pelota y comenzaron a merodear las inmediaciones del área defendida por Berashi, la verdadera estrella del conjunto local.

Portugal no encontraba el camino

Las "quinas" adolecieron una vez más de un "nueve" puro hasta la entrada de Éder al final de la segunda mitad, y fue Cristiano Ronaldo quien ocupó posiciones más centradas, ya que tanto Nani como Danny -sus dos compañeros de hoy en el ataque- son más asistentes que goleadores. El delantero del Real Madrid comenzó a dejarse notar en el minuto 11 con un disparo desde la frontal del área que despejó con dificultad Berisha a córner.

El primer tanto a punto estuvo de llegar justo después, cuando tras el saque de esquina la bola llegó franca a Nani en el segundo palo, pero su remate se estrelló en un poste. Portugal vivió entonces sus mejores momentos y Ronaldo pudo haber inaugurado en el marcador un minuto después, pero intentó forzar un penalti cuando ya estaba dentro del área y el árbitro no lo señaló. La estrella de la selección lusa no tuvo su día y el mejor ejemplo llegó instantes más tarde, cuando en el lanzamiento de una falta no se entendió con Miguel Veloso y la pelota ni siquiera llegó al área rival.

A pesar de ello, Ronaldo no se amilanó y continuó intentándolo, primero al buscar una genial asistencia de Bernardo Silva entre líneas que obligó al portero albanés a salir fuera del área para despejar y después en otro disparo desde la frontal del área que lamió la cepa del poste izquierdo. También pudo hacer el primero el media punta del Mónaco Bernardo Silva, en otro disparo de lejos tras culminar con éxito una pared con Nani. Después del descanso, el duelo fue más equilibrado.

Y, finalmente, el gol

Albania creó peligro en los primeros instantes de la reanudación con un disparo desde fuera del área y un córner que generó intranquilidad en la afición lusa, rápidamente contestados por un cabezazo de Danny tras un centro de Cédric. La mejor ocasión para los locales llegó en el minuto 74, cuando un zurdazo desde lejos de Çikalleshi rebotó en la espalda de Pepe, hizo una extraña parábola y acabó en el larguero. Con la pelota todavía en juego los albaneses reclamaron penalti de Eliseu por falta, aunque el colegiado desestimó sus protestas.

Cerca también estuvo Eliseu de darle los tres puntos al combinado portugués en el minuto 79, cuando Ronaldo le dio un pase que lo dejó solo frente al guardameta contrario, pero su vaselina se fue por centímetros, para desesperación de Fernando Santos, que se lamentaba en el banquillo. Portugal logró su objetivo ya en el tiempo añadido, con un testarazo de Miguel Veloso a saque de esquina que fue largamente celebrado por los jugadores portugueses.