Los vecinos próximos al Bernabéu avisan: "No tiene solución, es imposible hacer conciertos porque el estadio no está preparado"

Los vecinos afectados por el ruido provocado en los conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu han ganado una batalla, pero su objetivo es ganar la guerra. Y es que pese a que todos los eventos musicales han sido pospuestos hasta la próxima primavera en el estadio del Real Madrid, aseguran que seguirán luchando para que no puedan celebrase conciertos de forma definitiva.

Este jueves el Real Madrid confirmaba la suspensión de todos los conciertos, entre ellos dos de Aitana y uno de Lola Índigo, hasta la próxima primavera para seguir "trabajando de cara a que durante los conciertos se den las condiciones precisas en la producción y emisión de sonido que permitan celebrar conciertos en nuestro estadio". El club blanco informaba que "ha decidido reprogramar de manera provisional su agenda de eventos y conciertos del estadio Santiago Bernabéu".

La noticia supone un alivió para los vecinos que protestaban por el ruido generado por los conciertos, pero desde la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu aclaran que seguirán peleando para que la suspensión de esos eventos sea definitiva. José Manuel Paredes, portavoz de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, ha explicado que desde que hace cuatro meses se empezase a utilizar el estadio para conciertos, se han celebrado más de 20 eventos de este tipo "y el ruido ha sido ensordecedor en todos ellos".

Paredes cree que todas las medidas, como el acuerdo para que los conciertos finalizaran a las 23:00 horas, han sido "ineficaces" y tan solo son "paños calientes" cuando el verdadero problema sigue siendo que las mediciones de ruido sobrepasan los límites permitidos. "Se escuchaba muchísimo fuera y dentro los asistentes se quejaban de que no se escuchaba; o sea, que es un éxito, entre comillas", ironiza Paredes.

"Confiamos mucho en la acción de la justicia"

El portavoz de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu cree que la única solución es que no se organicen conciertos en el estadio del Real Madrid. "Esto no tiene solución, es imposible hacer conciertos porque simplemente el estadio no está preparado para eso", afirma Paredes.

Aunque esta reprogramación es "un pequeño alivio", ha anunciado que los vecinos seguirán peleando para que se cumpla la normativa. "Confiamos mucho en la acción de la justicia" para conseguir "no sólo un cese temporal de las hostilidades, sino que la situación se resuelva de forma definitiva", asegura Paredes.

El Real Madrid ha comunicado que "próximamente se anunciarán las nuevas fechas y detalles" para los conciertos de Aitana, Dellafuente y Lola Índigo. En cambio, el evento Music Bank, que iba a tener lugar el 12 de octubre de 2024, "se cancela definitivamente".

