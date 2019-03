Van Gaal: "No vamos a vender a De Gea"

REITERA SU INTENCIÓN DE NO TRASPASARLE

El técnico holandés ha reiterado que su intención es la de no traspasar a David de Gea al Real Madrid, al menos durante este verano. "Cuando el Manchester United quiere contratar a un jugador lo consigue, excepto cuando el club no tiene intención de vender. Y lo mismo nos sucede a nosotros ahora, no vamos a vender a De Gea", dijo Van Gaal.