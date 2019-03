Van Gaal: "Si el United hubiera hablado con Mourinho para sustituirme, me lo dirían"

El entrenador del Manchester United, Louis van Gaal, se ha mostrado seguro de que si el club hubiera mantenido conversaciones con Jose Mourinho para sustituirle, se lo habrían comunicado ya que, según defiende, tiene una "fuerte relación" con los directivos.

"He hablado con Ed Woodward (vicepresidente del United) y no puedo imaginar que ellos hayan mantenido conversaciones con otro entrenador. Creo que si ellos hablaran con otro entrenador me lo dirían porque nuestra relación es así", afirmó Van Gaal al diario británico 'The Independent'.

Desde que Jose Mourinho fuera despedido del Chelsea en diciembre por los malos resultados, se ha especulado sobre su futuro y en las últimas semanas los medios británicos apuntaban a que sería el sustituto de Van Gaal en el United.

El actual entrenador de los 'red devils', por su parte, mantiene que ningún dirigente de Old Trafford le ha hablado del tema. "No sólo tengo una fuerte relación con Ed, también con Glazer (dueño del club). Por este motivo estoy molesto con toda esta publicidad. Según esto, he sido 'despedido" tres veces y ahora han empezado las negociaciones con Mourinho", sentenció, insistiendo en que, de ser cierto, se lo habrían comunicado.