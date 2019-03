Valverde: "No me parece leal que se condicione al árbitro"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha manifestado que no le gusta ni le parece "leal" que en general se pretenda condicionar a un árbitro antes o después de un partido y, sin querer referirse con estas palabras a Luis Enrique, cree que sería mejor "dejar tranquilos" a los colegiados siempre que no sea una acción puntual dentro de un partido por la presión que ello pueda conllevar.

"No me refiero a Luis Enrique, que respeto sus palabras y supongo que lo dice por el partido conflictivo del Espanyol. No valoro eso, pero sí creo que al final el tema de los árbitros es un recurso fácil para todos y que se condicione al árbitro, no me gusta y no me parece leal que se haga desde fuera del campo", manifestó en rueda de prensa.

Las palabras de Luis Enrique le sorprenden

Valverde, que hacía alusión a lo "sorprendido" que se mostró Luis Enrique por la asignación de González González para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey de San Mamés, apuntó así a que el técnico blaugrana lo comentó en referencia a ese partido del Espanyol, como así fue, pero lamentó que las palabras hayan tenido lugar antes de este partido contra los 'leones'.

"Es una tendencia que da mucho juego en la prensa. Me gustaría saber si se busca un beneficio, pero no trato de ver más allá, da para muchas lecturas pero no trato de ir más allá. Este árbitro nos pitó en la ida de la Supercopa, nos fue bien. Igual les sorprende por eso, pero no tengo ninguna queja. Y no creo que a los árbitros se les deba juzgar por una jugada determinada", apuntó al respecto recordando que el colegiado castellano-leonés estuvo al cargo del 4-0 que abrió el camino del Athletic al título de la Supercopa de España contra el Barça de inicios de temporada.

Por otro lado, negó cualquier tipo de polémica con Neymar pese a que tras los últimos partidos se esté centrando parte de los focos en el brasileño y en su juego 'provocativo' ante el Athletic. "Admiramos a Neymar por lo que hace, por lo que juega, porque es un grandísimo jugador y porque lo demuestra cada día pero queremos que mañana no haga nada. El otro día no pudimos, a ver si mañana sí", apuntó tranquilo.

Neymar, "un jugador difícil de parar"

"Neymar es un jugador que ahora mismo está en una forma que es difícil de parar. El año pasado en la final estuvo a un nivel altísimo, aquí en San Mamés también. Debemos tener un punto de agresividad bien entendida, encimarle bien y jugar nuestras bazas para que participe menos. Es un jugador ligero que si le encimas mucho te puede salir al espacio y ahí es muy difícil de parar. Tiene muchas variantes y es de los mejores del mundo, pero intentaremos pararle", recalcó.

En cuanto a si Messi jugará o no, pues es duda por unas molestias musculares, comentó que "no" le preocupa que juegue o no. "Depende de ellos y de si está bien, pero es fundamental para ellos. Los tres jugadores de arriba justifican su forma de jugar, arriesgan mucho con la salida de juego pero saben que van a poder jugar y que te pueden romper a tu espalda. Messi es determinante en todo, a la hora de finalizar, crear y dar el último pase, y si no juega Messi mejor para nosotros", reconoció.