Valverde: "El Liverpool es temible, en diez minutos te puede arrollar"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que el Liverpool es un rival "temible" para esta semifinal de la Liga de Campeones, cuya ida se juega este miércoles en el Camp Nou, y ha asegurado que si quieren ir a la final tendrán que hacer dos grandes partidos sin fallar ni en diez minutos o, de lo contrario, los 'reds' son un equipo que puede "arrollar" al rival.

"Sabemos el valor que tiene que ellos no marquen, pero no basta con un buen partido sino que tienes que hacer dos y no tener ni diez minutos malos. El Liverpool en diez minutos malos te puede arrollar. Intentaremos hacer las dos cosas, marcar y que no nos marquen", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido añadió que será clave superar su presión. "No es tanto desde el punto de vista físico como el psicológico. Los quince primeros minutos de cada tiempo los jugadores no están cansados, pero el Liverpool te empuja mucho hacia tu portería y tienes que tener esa capacidad de superar esos primeros metros para hacerles daño", argumentó.

"No hay ninguna obligación de ganar para nadie, lo que hay es ilusión. Todos los equipos que inician la competición quieren jugar partidos como este, unos lo hacen y otros no. No puedes relajarte nunca", concluyó al respecto.

Además, cree que siguen siendo el mismo equipo que llegó a la final de la pasada edición. "Es un equipo reconocible el de aquella final y el de ahora. Ves la alineación de la final, y ves la de mañana, cambia el portero y quizá Keita. Es un equipo similar, reconocible en estilo, jugadores y entrenador. Que haya jugado una final les da la experiencia de jugar un partido tan importante. Le veo un rival temible por muchos aspectos", añadió.

Puede que sean, en estos momentos, dos de los equipos más en forma de Europa y ello se trasladará al campo, con mucha igualdad e intensidad en esta semifinal. "No sé si somos los equipos que estamos más en forma, pero somos los que vamos a jugar esta semifinal. Se están jugando la Premier con el City, nosotros ya somos campeones de nuestra Liga. La trayectoria es diferente pero nos tenemos que jugar la 'Champions' con ellos", señaló.

"El Liverpool tiene una delantera excelente, con una presión y ritmo altísimo, algo que Klopp tenía en el Dortmund y ha transmitido al Liverpool. Sólo ha perdido un partido en su Liga y dice mucho del rival", destacó del rival.

Por otro lado, celebró que Leo Messi esté "bien" y preparado para los últimos partidos en búsqueda de la "copa tan linda" que prometió en verano. "Es verdad que en este mes ha descansado más que otros porque hemos tenido dos semanas con tres partidos de Liga y nos hemos medido al United, todo venía muy cargado. Nuestra ilusión era cerrar un título, ya lo hemos logrado, y estamos ahora todos muy dispuestos", celebró.

"El público del Camp Nou ya está jugando un factor decisivo en las últimas semanas, llevamos varios partidos con más de 90.000 espectadores y los rivales lo notan, mañana esperamos que sea lo mismo. Las palabras de Klopp iban más por lo de desdramatizar estos partidos", comentó en respuesta a que Klopp, el técnico del Liverpool, no crea que el Camp Nou sea un "templo".

En cuanto a que Leo Messi haya sido distinguido por la Generalitat con la Creu de Sant Jordi, lo celebró. "Es un premio importante desde muchos puntos de vista, más allá de lo que supone Leo en el mundo del fútbol actual, no solo en el Barça y en Catalunya. Es un premio a la trayectoria desde el punto de vista social y personal, por lo que significa para los catalanes. Y por su comportamiento, actitud, y por lo que hace jugando y por su compromiso con la sociedad catalana", aportó.