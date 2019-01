Valverde: "De Jong es un gran jugador, veremos dónde juega"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este miércoles que asume las decisiones de la dirección deportiva, como las salidas de Paco Alcácer o la más reciente de Munir, porque forma parte de ella.

"Sí, asumo lo de la dirección deportiva porque soy parte de ella, claro que sí", aseguró contundente en rueda de prensa al ser preguntado por si estaba conforme con la planificación deportiva actual.

La marcha de Munir al Sevilla estos días, más la de Paco Alcácer al Borussia Dortmund en verano, ha hecho que Luis Suárez sea el único delantero centro puro del club.

El técnico, no obstante, no está preocupado por ello. "Tenemos uno, a Luis Suárez. Y lo del '9' o no depende de la posición, y hay jugadores que pueden jugar en esa posición sin tener la etiqueta de '9' clásico, ahora se juega de muchas maneras", argumentó.

"Si no fichamos un delantero seguiremos con los jugadores que tenemos y con los del filial. Hemos perdido ahora a Munir, nos quita un jugador ahí, y veremos qué es lo que ocurre. Siempre estamos abiertos en este mercado", señaló.

Además, aseguró que el mensaje del club y de la dirección deportiva es la de reforzar siempre a los jugadores.

"Hay que reforzar a los que tienen que sacar esto adelante, y si en un momento podemos reforzar al equipo, pero si no es posible, no. Me resisto a hablar de jugadores de fuera", argumentó.

Habla sobre De Jong

Ante la insistencia en las preguntas, finalmente dio su opinión sobre el centrocampista del Ajax Frenkie De Jong.

"Si De Jong acaba en el PSG o en otro sitio... Soy incapaz de adivinar el futuro. Es un gran jugador, veremos dónde juega y ya emitiremos un juicio. Ahora es jugador del Ajax, querrá lo mejor para su equipo y no hablamos de jugadores que están en otros equipos", repitió.

Eso sí, negó haber formado parte de ningún intento de fichaje o de intentar que un futbolista acepte la oferta del Barça. "No he hablado con ningún jugador, en absoluto. Y en mi nombre no habla nadie más que yo", atajó.

En cuanto a su renovación, después de que el presidente, Josep Maria Bartomeu, haya asegurado que cuenta con él para el próximo año, aseguró que "no hay que precipitarse".

"No entiendo demasiado toda esa intriga con el tema, tengo contrato en vigor y ahí estamos", señaló.

"Siempre he dicho que hay buena sintonía en este sentido. Tengo contrato en vigor, los plazos marcados están ahí, no hay nada que ocultar. Hablamos con normalidad del asunto. Puedes firmar tres años que a las tres semanas depende de los resultados todos hablan de tu continuidad", matizó.