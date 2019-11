Valverde: "¿El Clásico al mediodía? No estaría bien de cara a la gente"

El técnico azulgrana dejó clara su postura sobre la posibilidad de que se juegue El Clásico el próximo miércoles 18 de diciembre al mediodía. "No entendería algo así. No tengo noticias, pero creo que de cara a la gente no estaría bien. Lo normal sería que se jugara por la tarde. Está bien que se nos pueda ver en países lejanos, pero tampoco está mal que se nos vea aquí".

Valverde normalizó los últimos resultados del Barcelona tras ser preguntado por el estado de forma del club. "Este año hemos perdido en poquísimas jornadas lo que perdimos en todo el año pasado. Lo normal es que las ligas sean apretadas. Lo anormal es sacar tantos puntos al segundo o al tercero como en los años anteriores".

El técnico también fue preguntado por si está o no preocupado por su futuro tras los últimos resultados tanto en LaLiga como en Champions, a lo que Valverde contestó de forma tajante: "No me preocupa" aseguró, además de afirmar que Bartomeu le ha transmitido su su apoyo y respaldo.

Ernesto Valverde asume las críticas recibidas en los últimos días: "Lo entienda o no lo entienda, es así y es lo que hay. No tengo demasiado que decir al respecto. Si hubiésemos marcado algún gol, todos hubieran estado más tranquilos. Es lo que tiene. Hay que aceptar las cosas como son. Hace una semana esto era una autopista, llevábamos seis victorias seguidas. Ya veremos", dijo el técnico.