Valverde analiza la gira: "Todo lo que he visto me ha gustado y ha sido positivo"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, volvió a quitarle importancia a la segunda derrota consecutiva que el equipo sufrió al perder por 0-1 ante el AC Milán en el tercero y último partido de su participación en la novena edición de la International Champios Cup y dijo que ahora lo que cuenta era hacer balance de la gira.

"No es el momento de hablar de resultados ni de nadie en particular sino de analizar en el conjunto lo que hemos logrado en la gira", comentó Valverde. "Como dije en los anteriores partidos, lo que hicimos en el campo, especialmente en la primera parte y el comienzo de la segunda fue un gran fútbol que nos hizo merecedores a haber marcado varios goles".

Valverde reiteró que el equipo dio muy buena imagen en los tres partidos aunque al final no pudo conseguir una victoria, el triunfo que lograron, el del primer encuentro ante el Tottenham inglés fue en la tanda de penaltis (5-3) tras concluir el tiempo reglamentario con empate a 2-2, sufrir dos derrotas ante la Roma por goleada de 2-4 y el 0-1 del Milán.

Del partido ante el equipo italiano, que se jugó en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), Valverde dijo haber quedado muy satisfecho con lo que le vio hacer al joven centrocampista de 18 años Riqui Puig, que salió en la segunda parte y fue sin discusión el mejor jugador del FC Barcelona.

Pero Valverde dijo que había que ser cauteloso y tener paciencia con un joven de la cantera al que todavía le queda un largo camino que recorrer. En este sentido, Valverde quiso poner las cosas en su sitio de cara al próximo compromiso de la Supercopa de España y para nada adelantó que Puig vaya a ser titular.

"Estamos contentos con lo que han hecho los jugadores del filial que han venido. También con Riqui (Puig), desde luego. Ha hecho una gran segunda parte. La idea es estar tranquilos con los jugadores porque nos emocionamos todos rápido", argumento Valverde.

El técnico azulgrana fue más lejos y aseguró que se trataba de una preparación de cara a la temporada regular. "No se trata de dar premios, sino de ganarse un puesto. La semana que viene nos reencontramos todos y ya veremos lo que hacemos", valoró el técnico, que vino a decir que serán los veteranos los que salgan de titulares.

El mismo sentir tiene sobre el futuro del arquero holandés Jasper Cillessen, de 29 años, a quien volvió a dedicarle todo tipo de elogios como profesional, al margen que el jugador no tenga todavía definido su futuro y continuidad con el Barcelona.

"No creo que se genere una situación rara si se queda. Él sabe la idea que tengo y espero que se quede contento. Estamos muy satisfechos con su profesionalidad y con su actitud. Mi idea es contar con dos buenos porteros, que son los que tenemos ahora y contamos con los dos. Es cierto que Jasper (Cillessen) no juega tanto, pero lo de los porteros es así".

Valverde se centró luego en lo que había sido la gira por Estados Unidos, especialmente en cuanto a resultados, y dijo que jugaron mucho mejor fútbol que lo que los resultados dejaron con dos derrotas consecutivas y a penas un empate frente al Tottenham (2-2), al que ganaron en los penaltis (5-3).

"Hemos perdido dos partidos y empatado uno, pero me voy con buena sensación por cómo han sido las cosas. Nos ganaron a última hora también contra la Roma. El desenlace de hoy ha sido sorprendente porque hemos dominado. Pero bueno, de lo que se trata es ver que jugadores como Alex Collado, Riqui Puig, Juan Miranda, Marc Cucurella que nos pueden ayudar", analizó Valverde, quien alabó e manera especial la labor de los canteranos.

Pero sobre todo la aportación que hicieron los nuevos fichajes como los brasileños Malcom y Arthur Melo junto con el francés Clément Lenglet. "Me llevo muchas cosas. Teníamos confianza en que tanto Lenglet, Malcom como Arthur nos iban a poder ayudar. También he visto a Rafinha después de mucho tiempo", destacó. "Todo lo que he visto me ha gustado y ha sido positivo".

Ahora la nueva realidad es cuando llegue a Barcelona el encontrarse con los veteranos y estrellas del equipo que apenas han comenzado los trabajos de preparación y necesitaran más días para ponerse al mismo que los que han estado en la gira por Estados Unidos.

De cara al primer partido oficial de la temporada , el próximo domingo en Tánger con la disputa de la Supercopa de España, Valverde dejó claro que los mundialistas, pese a que acumularán solo dos semanas de trabajo, estarán en el equipo titular. "Es un inconveniente con el que contábamos y que podía pasar. Viendo las fechas, nos vamos a enfrentar a ese partido con futbolistas que aún no han tenido minutos y debutaran ante un equipo (el Sevilla) que lleva tres partidos oficiales", subrayó, después de que el conjunto de Machín haya disputado ya rondas previas de la Europa League. "A pesar de todo saldremos a luchar al máximo y buscar el triunfo".