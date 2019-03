El Valencia inscribe a Cheryshev para la Europa League y podrá jugar la Copa del Rey

El director deportivo del Valencia, Jesús García Pitarch, ha confirmado que el club ha inscrito al centrocampista Denís Cheryshev en Europa League y que este también podrá jugar la Copa del Rey, independientemente de la sanción que recibió el Real Madrid.

"Hemos hablado con los jugadores sobre esta situación que obliga a que se inscriban en la competición menos jugadores de los que pueda tener el club. Quedan fuera de la lista Siqueira, De Paul y Bakkali" aseguró García Pitarch en la presentación de Denís Cheryshev.

El directivo explicó que los "motivos" de esta decisión corresponden a Gary Neville y su cuerpo técnico y habló de cómo fue el rápido trámite de incorporar al centrocampista del Real Madrid al equipo.

"Hace días valoramos esta situación, yo me dirigí al Real Madrid y me dijeron que no había ninguna opción. En ese momento creía que no había posibilidades pero ayer me llamó Ginés Carvajal, su representante. Me dijo que había dos clubes interesados en Cheryshev y él quiso venir al Valencia", afirmó.

El director deportivo apuntó que no pudo insistir en fichar al centrocampista Pedro Mosquera, del Deportivo. "El nivel de futbolista que hemos podido traer con la llegada de Siqueira y Denís no lo hemos podido encontrar en un mediocentro con las mismas condiciones económicas, que son '0'", dijo al respecto.

Con respecto a la salida de Rodrigo de Paul como cedido a Racing de Avellaneda, García Pitarch afirmó que "no hay ningún documento" que diga que no es jugador del Valencia. "El club no confirma nada hasta que todos los documentos estén firmados por todas partes", sentenció.

"Para nadie es fácil estar sin jugar"

Denis Cheryshev, nuevo jugador del Valencia, aseguró en la rueda de prensa de su presentación que no dudó en firmar por el club valenciano cuando apareció la oportunidad en el mercado de invierno.

"En cuanto surgió la opción del Valencia, ni me lo pensé. Estoy muy contento de estar aquí", indicó el jugador cedido por el Real Madrid hasta la conclusión de la presente temporada.

"Es una gran oportunidad y espero aprovecharla al máximo, se me ha transmitido una gran confianza desde el cuerpo técnico y la dirección deportiva", continuó el futbolista.

Asimismo, Cheryshev dejó la puerta abierta para seguir la próxima temporada en la disciplina blanquinegra: "Yo quiero hacerlo bien y si todas las partes estamos contentas por supuesto que no habría ningún problema".

También habló de la delicada situación que atraviesa el Valencia: "Es un gran club, con muy buenos jugadores y está claro que habrá mucha competencia por jugar. Vengo a aportar mi granito de arena con todo lo que pueda. El fútbol son momentos. Ahora es un momento complicado pero seguro que con trabajo se puede salir adelante".

Por último, Cheryshev reconoció que sufrió durante su estancia en el Real Madrid porque no estaba acostumbrado a quedarse fuera de las citaciones.

"Para nadie es fácil estar un tiempo sin jugar y más si vienes de hacer una buena temporada contando mucho. Hay que sacar lo positivo y aprender de todo lo que pasa. Entrenando al máximo nivel y aprendiendo de grandes jugadores", concluyó.