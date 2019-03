El Atlético derrota al Valencia, deprime a Neville y conquista Mestalla

El Barça no ganó en Mestalla. El Real Madrid tampoco. Donde azulgranas y merengues fallaron ha triunfado el Atlético. Ha ganado el Atlético. Un Atlético superior, solvente y fuerte. Un Atlético que no se cansa. Que no descansa. Uno que dejó en nada el buen empeño con el que empezó el Valencia. Los rojiblancos derrotaron a los che por 1-3 con tantos de Griezmann, de Torres y de Carrasco y siguen siendo la mayor amenaza en la Liga para el Barcelona.

El Valencia, en Mestalla y ante un público entregado al menos al comienzo, empezó como un tiro. Presionando, intenso. Sin dejar opción alguna para que el equipo de Simeone viera claro el panorama. Los che no querían dejar nada al azar y así lograron su objetivo principal, que era el de maniatar al Atlético en su apartado ofensivo. Sin embargo, la gasolina les duró un cuarto de hora, y los del Cholo, liderados por Griezmann, comenzaron a asentarse en el verde del Turia.

Comenzaron a combinar y a jugar, con un Antoine de mediapunta que se gustaba, y mucho, con tanta libertad de opciones y de movimientos. El galo estaba desatado, se desplazaba por el campo como si viera antes que el resto lo que iba o podía suceder, ofreciendo opciones de pase a sus compañeros y oxigenando al Atlético. Al final pasó lo que tenía que pasar, pues el premio del gol regresó al 7 rojiblanco.

Griezmann y Alcácer ponen la magia

Fue anotar ante el Real Madrid y empezar otra vez con su racha particular de anotación. Tres jornadas consecutivas lleva haciéndolo. Y lo hace de todas las formas posibles. Ante el Valencia, con un colocadísimo zurdazo desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Diego Alves. Raso, fuerte, potente. Imposible para el brasileño. Como imposible fue para Oblak detener el empate de Cherysev después de una grandísima dejada de cabeza de Paco Alcácer.

Poco le duró la alegría al Atleti, y menos que le pudo durar. Porque el 9 valencianista es otro de esos jugadores especiales. Quizá no sea un 'killer' del área, pero ni falta que le hace. Es de esos delanteros de primer toque, pues a la asistencia a Cherysev para el empate a punto estuvo de sumarse otra incluso más difícil. Y es que el Valencia acabó el primer acto mejor que el Atlético, y mejor que el Atlético comenzó la segunda parte.

El Atleti esperó y ganó con Torres y Carrasco

Se repitió el guión eso sí, pues al Valencia se le acabó el combustible y los del Cholo reaccionaron. Esta vez con Vietto. De primeras, Luciano se llevó un espectacular patadón de Siqueira que no fue ni falta cuando mínimo debió ser amarilla. Y luego, el 23 hizo esforzarse a Diego Alves con una parada que si no es la mejor del año debe estar entre las tres mejores. El punta, de volea, remató a menos de diez metros de distancia pero el arquero brasileño sacó una mano espectacular para desviar el cuero al larguero. Inmenso el portero che.

Claro que detener el 1-2 de Torres era imposible. Quizá solo siendo un portero de series de dibujos animados podría haberlo detenido. Giménez peinó el cuero en una jugada a balón y Fernando, ante una pasividad total de la zaga valencianista, puso de primeras el balón en la red de Diego Alves. Quedaba tiempo, y el Valencia dio un paso en cuanto a intensidad. Tanta que Feghouli debió irse a la calle por un entradón a Lucas, aunque el que se fue a la calle por doble amarilla fue Santos por otra fea patada a Fernando Torres.

Aprovechando, el Atlético se hizo dueño y señor del partido, y Carrasco dejó en evidencia a Alves disparando con la zurda al muñeco y provocando el fallo del arquero para el 1-3. No fallan los de Simeone, que siguen a la estela, lejana estela, del Barça y por delante del Real Madrid. Los rojiblancos han derrotado con solvencia al Valencia en Mestalla, complicada salida y complicado campo en el que no han ganado ni culés ni madridistas.