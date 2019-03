Uruguay golea al campeón de América y se reengancha en las eliminatorias

Con goles de Diego Godín, Álvaro Pereira y Martín Caceres, Uruguay goleó hoy por 3-0 a Chile, actual campeón de América, y se reencontró con el triunfo en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 después de la derrota sufrida el pasado jueves ante Ecuador. La Celeste es ahora segunda en la clasificación con 9 puntos, dos más que Paraguay y Chile, y sólo superada por Ecuador, líder con 12 unidades.

Al tiempo, Uruguay se vengó de su verdugo en los cuartos de final de la Copa América, donde la polémica que protagonizaron Edinson Cavani y Gonzalo Jara se materializó en sendas sanciones y coleó hasta esta noche, en la que ambos se reencontraron sobre el césped. El balón parado volvió a ser el gran aliado de los charrúas, que llegaron a los tres goles por ese medio ante un rival que fue fiel a su estilo asociativo y de propuesta pero que apenas logró amenazar el arco de Fernando Muslera. Godín, zaguero central, volvió a ejercer de delantero al saque de una falta lejana y abrió el marcador en el minuto 23 de la primera mitad.

El capitán es, con tres tantos, en máximo goleador de la Celeste en estas eliminatorias. Pese a que no se escondió atrás, Uruguay no tuvo más ocasiones en este tiempo, en el que hizo un generoso despliegue físico en la marca de jugadores y contuvo las intenciones de Chile, que sólo fue una amenaza cuando encontró espacios en las bandas. Pero tan sólo Arturo Vidal tuvo cerca el gol en sus pies en una ocasión en el minuto 10. Los de Sampaoli no se vinieron abajo y regresaron a la cancha decididos a imponer su fútbol, combinando y llegando, metiendo pases cruzados de mucho peligro y con un incisivo Marcelo Díaz por las bandas.

Tabárez diagnosticó la situación y puso en el campo a Álvaro Pereira en lugar de Nicolás Lodeiro para buscar algo más de contención. Apenas pisó el césped, 'el Palito' cabeceó en semivaselina por encima de Claudio Bravo y logró el gol de la tranquilidad para los locales en una jugada que había iniciado Muslera de saque largo y que Cavani había peinado fuera del área. Era el minuto 61 y sólo tres después los charrúas sentenciarían el choque por intermedio de Cáceres, que de cabeza remató a gol un saque de esquina botado por Carlos Sánchez. Antes del final, Arávalo Ríos tuvo el cuarto en un mano a mano con Claudio Bravo que desvirtuó el guardameta del Barcelona.