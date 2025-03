Unzué confirma que dejará de comentar por el avance del ELA: "Necesito hacer más esfuerzo para hablar"

Juan Carlos Unzué, exfutbolista de 57 años, ha confirmado recientemente en una entrevista en 'Dazn' que dejará de comentar partidos de fútbol debido al avance del ELA, enfermedad que anunció en 2020.

El que fuera portero de Barcelona, Sevilla y Osasuna, entre otros equipos, ya no actuará más como comentarista en el canal después de anunciarlo en una conversación con el narrador Miguel Ángel Román.

"Dejaré de comentar porque necesito hacer más esfuerzo para hablar"

"Quiero anunciaros que debido a esa limitación respiratoria , necesito hacer más esfuerzo para hablar. Entonces creo que ha llegado el momento para dejar de comentar partidos de 'Dazn', muy a mi pesar", explicó.

En la entrevista con Román, un pequeño avance de lo que se publicará el próximo martes, también quiso agradecer a la plataforma el haberle permitido formar parte del equipo de narración durante varios años: "Me habéis dado la posibilidad de mirar, o de ver, los partidos con esa mirada de entrenador...", dijo precisamente el exentrenador de Numancia, Girona y Celta.

Unzué pone fin así a una etapa de tres años como comentarista, la cual empezó poco después de que anunciara en 2020 en una rueda de prensa que padecía la enfermedad del ELA. El exportero confirmó que dejaba el mundo del fútbol para centrarse en su enfermedad y en estar con su familia, su mujer María Elorza y sus tres hijos: Aitor, Jesús y María. El Girona fue el último club al que entrenó, en 2019, pocos meses antes de que se le diagnosticada la enfermedad.

Un ejemplo de superación, visibilidad... y un 'azote' de los políticos

Desde que hizo público su diagnóstico, Unzué no ha dejado de normalizar y visibilizar su enfermedad, además de presidir la asociación 'ConELA', el exjugador ha sido un 'azote' de los políticos, los cuales tardaron demasiado en aprobar la ley ELA (octubre de 2024). Meses antes en el Congreso de los Diputados protagonizó una dura reprimenda a la clase política en las jornadas 'por una regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA' que acogió el Congreso de los Diputados: "Lo primero que querría es saber cuántos diputados o diputadas hay en la sala, ¿podéis levantar las manos?.. Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto tendrá algo muy importante que hacer porque al final hemos venido a vuestra casa", expresó.

