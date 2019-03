Unai Emery: "Si en la Liga no comemos, pasaremos hambre"

"Las sensaciones son negativas. Sabíamos que son un rival difícil y que es uno de los equipos que mejor defiende de Primera División, pero para hacerles daño hay que tener mucha intensidad y capacidad, algo que no hemos tenido", agregó el técnico vasco.

Emery también explicó que a nivel ofensivo no habían conseguido superar las dos líneas de cuatro del rival y que les había faltado paciencia para generar peligro. Insitió en que el papel del equipo en la Liga es el más importante porque en esta competición se juegan su credibilidad.

Sin opciones

"Debemos mantener una exigencia alta, un trabajo máximo y hoy no lo hemos hecho. Podemos ganar, empatar o perder, pero hoy no hemos tenido ese crédito. Si en la Liga no comemos, pasaremos hambre, la 'Champions' está muy bien, pero la liga es lo más importante", agregó.

Recordó que con once sobre el campo apenas tuvieron opciones y que luego con diez -tras la lesión de Gameiro- tuvieron alguna llegada por banda, aunque matizó que siempre es mejor estar con once que con diez.