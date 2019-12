Unai Emery habla por primera vez tras su despido como entrenador del Arsenal: "Todo el mundo podía verme sufrir"

Unai Emery ha hablado por primera vez tras su destitución como técnico del Arsenal. El técnico vasco ha concedido una entrevista a la BBC en la que ha confesado el momento personal que atraviesa en la actualidad. Emery ha asegurado que sus familiares y amigos le veían sufrir y que el director deportivo del Arsenal, Sanllehi, fue el encargado de comunicarle la decisión tomada por el club.

"La gente cercana me veía y me decía que me veían sufriendo y era verdad. Todo el mundo podía verme sufrir. Es normal. Cuando un equipo no gana, el entrenador sufre. Y cuando pierdes varios seguidos, sufres más. En estas situaciones es el entrenador el que sale más perjudicado", ha confesado.

El técnico vasco ha asegurado que comenzó la temporada con optimismo y que el equipo se reforzó consiguiendo acabar terceros en el parón y sin malas sensaciones. "De repente empezamos a encadenar malos resultados y la frustración fue creciendo. Fuimos perdiendo confianza y estabilidad. La derrota contra el Sheffield (1-0) fue un punto de inflexión. Nos dejó muy tocados. Todo se rompió, no éramos capaces de ganar un partido", ha relatado Emery.

La llegada de Arteta

Además, el extécnico del Arsenal ha hablado sobre la llegada de Mikel Arteta al conjunto inglés. Emery ha asegurado que está preparado para dar el salto tras su trayectoria en la Premier y con Guardiola. "Creo que es una buena decisión y espero que sea una buena decisión, ha concluido.