La UEFA sanciona con un partido a Morata y Rodri por los cánticos de 'Gibraltar español'

Los jugadores de la selección española Álvaro Morata y Rodrigo Hérnandez han sido sancionados un partido por la UEFA por los cánticos de 'Gibraltar español' durante la celebración de la consecución de la Eurocopa de Alemania el pasado día 15 de julio en Madrid.

Tras la apertura de un procedimiento disciplinario, el Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEBD) del organismo ha decidido sancionar a ambos jugadores para "el próximo partido de competición por equipos de la UEFA por violar las normas básicas de conducta decente, por utilizar acontecimientos deportivos para manifestaciones no deportivas y por desacreditar al deporte del fútbol", según indicó, este martes, el comunicado de la UEFA.

En dicha celebración, ambos entonaron el cántico 'Gibraltar español' en los actos con el público que acudió a recibirlos en la capital para festejar el título, el cuarto europeo para España tras derrotar a Inglaterra en la final (2-1) en Berlín.

La Asociación de Fútbol de Gibraltar (FA) presentó el 16 de julio una queja oficial a la UEFA y calificó como "extremadamente provocativa e insultante" la celebración de la selección española. La FA también definió los cánticos como "inaceptables" y señaló que en el "fútbol no hay lugar para un comportamiento de esta naturaleza".

La UEFA admitió a Gibraltar como miembro de pleno derecho en mayo de 2013, tras una sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y en contra de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del Gobierno español.

Los dos últimos precedentes

En los dos últimos ejemplos con los mismos cargos dentro de la Eurocopa 2024fueron sanciones tanto el defensa turco Merih Demiral como el internacional albanés Mirlind Daku. El primero por la celebración de un gol con un gesto de un grupo ultranacionalista turco ('Los Lobos Grises') en el partido de los octavos de final contra Austria, mientras que el segundo lo fue por proferir gritos contra Serbia y Macedonia del Norte tras el 2-2 ante Croacia.

Ambos fueron suspendidos con dos partidos de competición de la UEFA con sus selecciones "para los que de otro modo serían elegibles".

Artículo 11 del Reglamento Disciplinario

En el artículo 11 del Reglamento Disciplinario, referente a los principios de conducta, la UEFA recoge que "todas las entidades y personas sujetas al presente reglamento deberán respetar las Reglas de Juego, así como los Estatutos, reglamentos, directivas y decisiones de la UEFA, y cumplir con los principios de conducta ética, lealtad, integridad y deportividad".

También considera sancionable el comportamiento que "sea insultante o infrinja de otro modo las normas básicas de una conducta decente", el uso "de los eventos deportivos para manifestaciones no deportivas" y las conductas que generen "desprestigio" al fútbol "y la UEFA en particular", según recoge en los apartados B, C y D del citado artículo 11.

En el punto 3 del citado apartado del Reglamento Disciplinario, la UEFA explica que "las infracciones de los principios y normas antes mencionados se sancionarán mediante medidas disciplinarias", sin especificar el baremo de las determinaciones que pueden adoptarse en ese sentido.

"Decepción" en Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar se mostró "decepcionado" con la celebración. En un comunicado, el Ejecutivo gibraltareño calificó estos cánticos como "comentarios rancios sobre Gibraltar" y consideró que se trataba de "una mezcla innecesaria de un gran éxito deportivo con declaraciones políticas discriminatorias". El Gobierno del Peñón apuntó a que estas alusiones son "enormemente ofensivas para los gibraltareños".

"El lamentable uso de la plataforma de la celebración en torno a la victoria de la Eurocopa para promover la idea de usurpar el territorio de Gibraltar es contrario al principio de que el deporte no debe utilizarse para promover ninguna ideología políticamente controvertida", sentenciaban.

Queja ante la UEFA

Por su parte, la Asociación de Fútbol de Gibraltar (FA) anunció que había presentado una queja oficial a la UEFA por las celebraciones. En un comunicado, la asociación afirmaba que "ha tomado nota de la naturaleza extremadamente provocativa e insultante de las celebraciones en torno a la victoria de la selección española masculina en la Eurocopa 2024".

"Esta mañana, la Asociación se ha asesorado sobre la presentación de una queja ante el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, en relación con los inaceptables cánticos y canciones, relacionados con Gibraltar, entonados por los jugadores de la Selección Nacional Masculina de España tras ganar" la competición.

El organismo concluía que en el "fútbol no hay lugar para un comportamiento de esta naturaleza".

El Gobierno restó importancia a los cánticos

Por su parte la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, restó entonces importancia al cántico. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Alegría pidió que estas manifestaciones se enmarquen en el contexto en las que se celebraron: "Si el contexto siempre es importante, en el caso de los cánticos que ayer se produjeron, más si cabe".

"Ayer hubo una gran celebración, y lo que se pudo escuchar hay que enmarcarlo en el contexto en que se produjo. Nadie tiene ninguna duda de que la política exterior de un país la establece el Gobierno de este país", insistía.

