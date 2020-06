La tremenda rajada de Roy Keane sobre David de Gea: "Le daría de puñetazos"

David de Gea sigue recibiendo 'palos' en Manchester. El último llega desde una de las voces más autorizadas del United, el mítico Roy Keane, que no se ha mordido la lengua al hablar del guardameta.

El exfutbolista, ahora comentarista de partidos en la televisión británica, cargó contra De Gea, ya que pensaba que podía haber hecho algo más para evitar el gol de los de Mourinho, que se adelantaron en el marcador.

"Estoy harto del portero. Llegaría al descanso y le daría de puñetazos a ese tipo. Es una jugada normal para un meta cualquiera. Estoy atónito", dijo Keane, que también criticó el rendimiento de otros futbolistas como Luke Shaw y Harry Maguire.

"He visto mucho fútbol y estoy en shock por el gol. Lo veo y exploto, no me puedo creer a Luke Shaw. Cabecear y correr hacia adelante. Me quedo pasmado con Maguire, un internacional inglés que haga eso...", dijo Roy Keane, que no encajó muy bien el tanto de los Spurs.

"A De Gea y Maguire no les dejaba ir en el autobús de vuelta, que cojan un taxi a Manchester". Finalmente el United logró empatar el partido y ambos equipos se repartieron los puntos en este regreso de la Premier League tras el parón por la crisis del coronavirus.