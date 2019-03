Torres: "No es un momento para reproches. Ya tengo 31 años, no soy un niño"

El momento es de estar unidos. Los temas personales son totalmente secundarios

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, dijo que "no es momento de reproches", sino de "unidad", remarcó que "no hay nadie por encima" del club rojiblanco y manifestó que la directiva ya sabe "cuál" es su "sentimiento" al respecto de que quiere continuar en el equipo el próximo curso.

El atacante compareció ante la prensa tras su conversación de la pasada semana con el entrenador Diego Simeone y de que el club no vaya a abordar de momento su renovación o no.

"A los aficionados que están preocupados (por si sigue o no en el Atlético de Madrid) les diría que en el momento en que estamos es de unidad. Hay que estar unidos, hay que estar juntos y hay que mirar al partido del sábado, en este caso el Eibar. Y más allá de ahí no tiene sentido mirar", contestó el futbolista en la primera pregunta.

"El mensaje en estos momentos es muy claro, es de unidad. Cuando equipo, jugadores, cuerpo técnico y aficionados hemos estado unidos, que ha sido casi siempre, ha salido bien. Vamos a mantener las formas que nos han llevado a alcanzar grandes cosas. Eso es lo más importante. No hay nadie por encima del Atlético de Madrid", dijo.

"No es un momento para reproches. Ya tengo 31 años, no soy un niño y me tomo las cosas con la serenidad que toca. Entonces, el momento es de estar unidos. Los temas personales son totalmente secundarios", añadió el jugador, cuyo futuro en el club es incierto, una vez que termina su cesión desde el Milan a final de curso.

El Atlético ya le ha comunicado que no estudiará su continuidad hasta el cierre de la temporada. "Como dijo el 'Cholo' (Simeone, su entrenador) hablamos y es algo personal que se queda ahí. Hoy se cierra el mercado y propuesta no hay, pero el club puede fichar en verano, que queda mucho y que quedan cosas muy importantes", afirmó.

"Yo he dicho cuál es mi sentimiento y no lo he escondido. A partir de ahí, ya no me toca a mí. Lo que me toca a mí es jugar, marcar goles. Esto es un equipo para defender, atacar, meter goles y que no nos los metan. Y otra vez volvemos a la unión de todos, que nadie desvíe la atención de lo que realmente es importante", añadió.

La cautelar "no cambia en absoluto" su situación

Para él, la suspensión cautelar de la sanción de la FIFA concedida al Atlético, "no cambia en absoluto" su situación en el equipo: "Desde que he vuelto al club tenía un objetivo marcado, que es ganar en el Atleti. Entonces, mi objetivo sigue siendo el mismo".

"Independientemente de la situación, yo quiero ganar y para eso lo que hay que hacer es pensar partido a partido. Es el único camino para que yo logre lo que me propuse en mi vuelta, que es ganar. Es importante recordar que todos los que queremos hacer este escudo un poquito más grande estamos en el mismo barco y tenemos que ir juntos y unidos, sabiendo que es el único camino, porque no es fácil. En momentos como éste es más importante que nunca estar juntos", dijo.

"Lo que tengo ganas es de jugar, que el tobillo me deje entrenar cuanto antes con mis compañeros, entrar este fin de semana, si puede ser de titular mejor que entrar desde el banquillo, de sumar y hacer goles, que es lo que me toca a mí. El futuro es ganar un título. Ese es el futuro más importante para todos los atléticos", recalcó.

Torres explicó que está "bien, feliz y encantado de estar en el equipo que quiero estar". "Y Triste por no poder estar en el campo ayudando a mis compañeros (ha estado de baja los últimos seis encuentros por lesión) y todo lo demás ya me coge en una edad en la que sé vivir la realidad y asumir las cosas como son. Lo único importante para mí es volver a jugar y disfrutar cada partido que tenga que jugar con esta camiseta, porque es lo que más quiero".

"Admiración al Cholo"

También fue preguntado por su relación con Simeone. "Es exactamente igual que he tenido siempre, profesional, de admiración al Cholo, al que agradezco profundamente que me diera la oportunidad de volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, que para mí lo es todo", respondió el atacante.

"Él sabe que no me rindo para jugar. Es para lo que entreno y para lo que trabajo. El Cholo es muy importante para este club, ha conseguido cosas que no se habían conseguido hasta ahora y mi relación siempre va a ser de admiración. En esta nueva época he aprendido muchas cosas y seguiré mejorando y aprendiendo para poder estar en el once en cada partido", continuó.

Torres no se ha sentido atenazado por esa cifra del gol cien con la camiseta del Atlético, según valoró el delantero, que apuntó: "Se ha hablado mucho del gol cien, pero en ningún momento ha sido una barrera para mí. Llevo desde los once años en este club y sólo he soñado marcar un gol. Los otros 98 han sido un regalo. No es un número importante. Lo importante y especial fue el gol de Albacete (el primero que marcó con el Atlético, en 2001)".