Tiago: "Hay días que es difícil entrenar y soportar el dolor, pero la evolución es grande"

El portugués Tiago Mendes, centrocampista del Atlético de Madrid, ya cumple más de dos meses y medio desde su fractura de tibia, de la que prosigue su recuperación con intensas sesiones cada día, en la piscina, el gimnasio y el campo, con "dolor" en la zona, pero con una "evolución muy grande".

"Una recuperación larga es complicada. Vivimos un poco de las sensaciones que tenemos en el día a día y hay mucho dolor. Hay días que es difícil entrenar, soportar el dolor, pero si pensamos en semanas, de siete en siete días, la evolución es muy grande. Por eso, muy contento. Y a seguir sufriendo y mejorando", explica Tiago.

"Es vivir el día a día constantemente con el dolor a ver hasta qué punto me deja hacer cosas nuevas y constantemente sufriendo. Cuando trabajo más peso sobre la pierna, sin duda que ahí sufro un poquito", continúa el medio centro, en un vídeo de su recuperación publicado este jueves en la página web oficial del Atlético.

"Cada día me siento mejor, pero todavía me falta"

Desde que se traslada en su coche hasta la Ciudad Deportiva de Majadahonda, donde comienza el día con ejercicios de recuperación en el gimnasio, hasta que en las mismas instalaciones, ya por la tarde, completa trabajo sobre el terreno de juego, pasando por la piscina, otra de los lugares desde los que sigue con su puesta a punto.

"Voy mejorando, día a día me siento cada vez mejor, pero la verdad que el tiempo pasa y lo mejor todavía me falta. No veo la hora de poder volver al campo, estar y compartir momentos con mis compañeros dentro del campo, pero todo tarda mucho. Y estas lesiones son complicadas. Me siento bien, pero la tibia tiene que sujetar mucho del peso del cuerpo y todavía no lo puedo sujetar del todo", añade Tiago, lesionado ante el Espanyol el pasado 28 de noviembre.

Fue en una acción al borde de la media hora del encuentro disputado en el estadio Vicente Calderón, cuando el futbolista acudió a la presión en el campo rival, en la banda derecha del ataque rojiblanco, y su pierna impactó con la espalda de Marco Asensio. De inmediato, cayó al suelo, con evidentes gestos de dolor.

"A veces, cuando las personas te preguntan 'madre mía, pero cómo fue', pues la gente te hace acordarte un poco de la jugada, de la jugada tonta, pero no hay mucho que contar. A veces me viene a la cabeza cómo es posible, pero no hay mucho que pensar. Hay que mirar hacia adelante y lo que pienso mucho es en mi recuperación", afirma.

Fundamental en el esquema de Simeone antes de la lesión

Hasta su lesión, Tiago era fundamental en el esquema del argentino Diego Simeone esta campaña. Había disputado los 18 partidos oficiales, diecisiete de ellos desde el once titular y trece completos, con un gol y una asistencia, con un total de 1.476 minutos.

Sólo Jan Oblak, Diego Godín y Antoine Griezmann habían jugado más que él en la plantilla rojiblanca en el inicio de curso. Tiago, actualmente, según explica Dani Castro, readaptador del Atlético de Madrid, está en "una fase de descarga, por así decirlo, donde intentamos quitarle el mayor peso posible de su cuerpo a meterle mucha más carga".

"Su peso llevarlo ya a toda la pierna derecha. Entramos en una fase de carrera con todo su peso", añade. El objetivo es que su pierna "vaya aguantando cada vez con más peso y a mayor velocidad", prosigue Castro, mientras Tiago hace una serie de carrera sobre una cinta en el gimnasio, antes de que, ya por la tarde, salte al terreno de juego para hacer más carrera y diversos ejercicios en su proceso de recuperación.

"Un día mas. Me voy muy contento a casa, la verdad, porque las sensaciones han sido mejores que los últimos días. Un pasito más. Y dentro de poco, que esto va muy rápido, ya estaré con mis compañeros", finaliza Tiago, tras una jornada menos para unirse de nuevo a sus compañeros y volver a la competición con el Atlético.