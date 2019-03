Los tertulianos del Chiringuito "se mojan" sobre el Clásico

¿Cómo viven nuestros tertulianos las horas previas del Clásico? En el Chiringuito de Jugones "nos mojamos", y por ello nos preparamos para el partido que para el mundo.

Quim Domènech está convencido de que Leo Messi será determinante y que podría decantar el resultado. "Cada vez lo tengo más claro. El Clásico sólo depende de cómo esté Messi. Él decidirá el partido, es el jugador más determinante del mundo" señala. En cuando al estado de forma del Real Madrid, Quim Domènech reconoce que el equipo no está tan mal como quieren hacer creer: "No me creo nada del victimismo del Madrid, quieren ir al Camp Nou con piel de cordero pero no cuela".

En la misma línea que Quim habla nuestra tertuliana Carme Barceló: "El Barça está mejor que el Real Madrid física y mentalmente". Aún así, Carme mantiene la cautela: "Los azulgrana deben estar concentrados al 200%". Sobre el duelo entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, Carme Barceló no tiene dudas: "A priori, el duelo de estrellas lo gana Messi por goleada".

Muy distinta es la opinión de Alfredo Duro, convencido de que los blancos tienen una gran oportunidad para dar un golpe sobre la mesa: "Es el día perfecto para que el Madrid vuelva a ser el mejor Madrid. El equipo se siente como una bestia herida y dormida, y la han despertado. También han despertado a Cristiano, que ya sabe que el enemigo no está en el Bernabéu...está en el Camp Nou".

Por su parte, Tomás Roncero cree que el Real Madrid podría echar el guante a este buen Barça: "Quedan unas horas para el partidazo y hay muchas ganas de poner las cosas en su sitio. Han dado por muerto al Madrid. Se arrepentirán".

Con esta intensidad viven los tertulianos de El Chiringuito del partidazo entre los blancos y los azulgrana. Tras el pitido final espera el mejor debate, los goles, las paradas y toda la polémica en el Especial Clásico de El Chiringuito de Jugones. ¡A las 22:45h en Neox!