Szymon Marciniak se disculpa ante la UEFA y arbitrará la final de la Champions League

La investigación de la UEFA ha terminado con la ratificación de Szymon Marciniak como colegiado encargado de dirigir la final de la Champions League del próximo 10 de junio entre Inter de Milán y Manchester City. La propia organización lo ha anunciado a través de un comunicado en su página web esta misma mañana.

El comunicado completo

El árbitro ha estado desde el pasado martes en el ojo del huracán por su participación el pasado 29 de mayo en una manifestación en Polonia en favor de un partido político de la extrema derecha conocido como un partido xenófobo, racista, homófobo y antisemita. Los medios del país se habían hecho eco de su presencia después de la denuncia de la asociación 'Never Again', la principal organización antirracista de Polonia y la polémica no tardó en llegar a la sede de la UEFA que abrió de inmediato una investigación para valorar si debía de ser el encargado de dirigir la final o buscar un reemplazo.

Tras varias hipótesis y posibles sustitutos, la UEFA ha terminado con el debate esta misma mañana. En el comunicado emitido se incluye una carta escrita por el propio Marciniak en la que se disculpa con la organización y el mundo del fútbol: "Quiero expresar mis más profundas disculpas por mi participación y cualquier angustia o daño que pueda haber causado", escribe el colegiado en el primer párrafo. Alega que desconocía "la verdadera naturaleza y las afiliaciones del evento en cuestión" y dice haber sido víctima de un engaño: "Si hubiera sido consciente de este hecho, habría declinado categóricamente la invitación. Estoy profundamente arrepentido por cualquier percepción de que mi participación pueda haberlos contradicho", insiste en la nota.

El comunicado termina con las explicaciones de la UEFA, donde se indica que la organización ha llevado a cabo una investigación en la que han colaborado con 'Never Again', la organización que denunció el hecho y entendían que destituir de su cargo al colegiado "socavaría la promoción de la lucha contra la discriminación". Poniendo así final a los rumores sobre posibles sustitutos y confirmando que será Marciniak. quien ya arbitró la final del Mundial de Qatar 2022, el que dirija la final de la mayor competición del fútbol europeo.