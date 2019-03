Spalletti: "No me sorprendería pelear la eliminatoria hasta el final o eliminar al Madrid"

El entrenador de la AS Roma, Luciano Spalletti, ve la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones que le medirá al Real Madrid al "50 por ciento", subrayando que no le "maravillaría" pelear el pase hasta el final o incluso pasar, y aseguró que aunque Cristiano Ronaldo "es uno de los jugadores más fuertes del mundo y puede marcar la diferencia", no le va a "enjaular" con un entramado defensivo especial.

"Ronaldo es uno de los más fuertes del mundo, un jugador que puede marcar siempre la diferencia porque es un futbolista moderno. Con fuerza, velocidad, físico y que marca goles, pero no le voy a enjaular como he leído estos días, no voy a decir a tres de mis jugadores que deben marcarle ni que valen un tercio de lo que vale él. Diré a quien juegue en su zona que tiene la posibilidad de estar a su nivel", expresó Spalletti en rueda de prensa.

En este sentido, apuntó que Florenzi podría ser el más adecuado para incomodar al de Madeira. "Sí, puede ser él junto a los demás. Si está cerca de Cristiano, el jugador que juegue en esa zona debe tener una base de velocidad porque es la primera cualidad para enfrentarse a un jugador de esas características", advirtió.

Elogios a Zinedine Zidane

También elogió a Zinédine Zidane, "un gran campeón" y del que tiene "recuerdos bellísimos". "Cada vez que jugaba contra él dejaba inmediatamente la impresión de su personalidad, de su fuerza mental. Como entrenador, he aprendido mucho de estos campeones, siendo él uno de ellos, no deberá aprender esto y estará en las condiciones de trasladar todo a sus jugadores", recalcó.

"Además ha formado parte del grupo y los jugadores le tenderán la mano para superar esta primera fase en este nuevo papel que está interpretando. Logrará convertirse en un gran entrenador, para él es más fácil que para aquellos que no tienen sus cualidades naturales, incluido yo", agregó del francés.

En cuanto al juego de este Real Madrid respecto al de hace ocho años, el preparador 'giallorosso' cree que el de 2007-08 con Bernd Schuster "jugaba al pie" y era "más demoledor en el aspecto del juego". "Este cambia la acción del partido con una velocidad asombrosa y estos jugadores que tiene cambian la jugada en tres segundos y luego la finalizan", señaló.

Spalletti confirmó que Daniele de Rossi será "convocado" porque entrenó "bien" ese lunes y no descartó usar a Francesco Totti si está "en condiciones". "Dependerá del partido, de su estado y de los factores que deben dar una contribución al equipo para ganar", comentó, dejando claro que valorarán antes del partido la posibilidad de jugar con un 'falso 9'.

"En 2008 era una Roma más rodada"

"No hay favorito, tenemos el 50 por ciento de pasar", apuntó el técnico italiano, que cree que cuando eliminó hace ocho años al Real Madrid en la misma ronda, contaba con un equipo "ya rodado" y con un juego "reconocido" en virtud de los jugadores de los que disponía. "Tenía un sistema que había producido resultados y actualmente estamos trabajando y hemos entrado en una calle donde podemos realzar la calidad del grupo y este partido es seguramente el más adecuado para ver si estamos en la calle justa", añadió.

Por ello, se mostró "muy confiado" de sus jugadores, a los que ha visto "muy atentos y en continuo crecimiento", considerando a todos "importantes" para el choque. "Claro que luego para un entrenador está la dificultad de elegir, pero será siempre la elección de poner en el campo al mejor once para aprovechar ese 50 por ciento de posibilidades que tenemos", indicó.

Además, no teme que se puedan repetir una goleada en contra como la encajada la temporada pasada ante el Bayern (1-7) o en esta ante el FC Barcelona (6-1). "Ha habido también otros resultados y también ha habido importantes victorias. Hemos hablado del nuevo estilo de la Roma y debemos salir a jugar sacando los que tenemos dentro por la Roma porque este equipo tiene potencial", aseveró.

El Olímpico volverá a mostrar una buena entrada

Spalletti no se atribuyó el mérito de que el Olímpico vaya a volver a estar con una buena entrada para recibir al conjunto blanco porque opinó que "el mérito es siempre lo que propone el equipo". "El público está entendiendo que estamos aquí por una causa seria. No hemos jugado un fútbol espectacular, pero hemos puesto todo lo que tenemos. Necesitamos a nuestros aficionados porque no hay nada peor que jugar en el Olímpico sin ella", declaró.

"A mí no me maravillaría si la Roma luchase hasta el minuto 90 del partido de vuelta por el pase a los cuartos, como tampoco lo haría si el que pasase fuese este equipo. Para mí, hay que un equilibrio constante que está sufriendo el fútbol y que hace que no haya más esos equipo que van a jugar y se da por descontado que una deba ganar y el otro lo contrario. La nivelación es constante hacia lo alta y hay un fútbol de buena calidad, sea italiano o internacional", concluyó.