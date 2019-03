Spalletti: "No entiendo que el Bernabéu pite a Cristiano Ronaldo"

El entrenador de la Roma, Luciano Spalletti, ha asegurado, antes de medirse al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, que sus jugadores deben centrarse en "marcar un gol", ya que eso equilibraría bastante las fuerzas debido al factor psicológico, después de caer por 0-2 en el choque que abrió la eliminatoria.

"Tenemos que pensar en hacer un sólo gol, así la influencia psicológica puede sernos de gran ayuda", manifestó, confiado en las posibilidades de los suyos. "Tenemos que salir a por todas y puede que la ventaja del Madrid sirva para que salgan algo más relajados, tenemos que aprovecharlo", afirmó en rueda de prensa.

El técnico del conjunto romano se mostró conocedor de la dificultad que entraña darle la vuelta al resultado, teniendo un margen de error mínimo en el Santiago Bernabéu. "No podemos darles espacios, no podemos dejar el campo abierto, necesitamos hacer un gran esfuerzo físico. No podemos cometer errores", comentó.

Elogios a Cristiano, Bale y Zidane

La Roma visitará a un Cristiano Ronaldo que llega enchufado tras marcar cuatro goles ante el Celta, pero el italiano recordó que "el Madrid tiene grandes jugadores en ataque a los que tampoco puedes descuidar".

Uno de ellos es Gareth Bale, que apunta a la titularidad después de recuperarse de su lesión en el sóleo. "Bale es un jugador que lo sabe hacer todo, pero si tengo que deshacerme en elogios prefiero hacerlo con mis jugadores, que lo están haciendo muy bien", declaró, radiante por la racha de siete triunfos consecutivos en la Serie A.

Por último, el entrenador no quiso 'mojarse' acerca del trabajo de Zinedine Zidane, a pesar de que indicó que "cuando él jugaba lo tenía todo para ser un buen entrenador, era un grandísimo jugador".

"No entiendo que piten a Cristiano"

También compareció el exsevillista Diego Perotti, que volverá al Bernabéu siendo una de las piezas clave de la Roma en el aspecto ofensivo. "Nosotros venimos aquí a marcar al menos dos goles y mañana nos vamos a dejar todo", declaró, admitiendo que el encuentro del Schalke el año pasado les sirvió de referencia.

"No entiendo que piten a Cristiano. En jugador que ha marcado siempre, que no se ha lesionado casi nunca, que lo ha jugado todo, es un poco injusto", señaló, para finalizar, alabando el estado de forma del portugués después de ser puesto en duda por su propia afición.