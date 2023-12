Sorteo Champions League 2023-24: Emparejamientos y cruces de octavos de final, en directo

Como manda la tradición Nyon (Suiza) ha acogido hoy el sorteo de octavos de final de la Champions League 2023-24. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, los cuatro equipo supervivientes, ya conocen a sus rivales en los 1/8 de final, que se disputarán entre febrero y marzo de 2024.

El Real Madrid se medirá al Leipzig, el Barcelona jugará ante el Nápoles, el Atlético de Madrid se enfrentará al Inter y la Real Sociedad, el peor parado del sorteo, se jugará su billete para cuartos de final ante el PSG de Kylian Mbappé. Así quedan las ocho eliminatorias de los octavos de final de la Champions League 2023-24: Leipzig vs Real Madrid, Nápoles vs Barcelona, PSG vs Real Sociedad, Inter vs Atlético de Madrid, PSV vs Borussia Dortmund, Oporto vs Arsenal, Lazio vs Bayern y Copenhague vs Manchester City.