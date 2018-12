Solari: "La afición se expresa porque no le gusta lo que está viendo"

Su análisis del partido

"No hemos sido contundentes ni es su área ni en la nuestra. La segunda parte nuestra fue mala"

Entrada de gente joven

"La segunda parte no me gustó. Yo debo asumir el equipo que planteo y el partido que planteo con muchos chicos jóvenes. Nos ha servido para dar rodaje a muchos jugadores".

Un partido con riesgos

"Me voy triste por el resultado. Hemos asumido riesgos hoy"

La acción de Isco

"Esa acción no la he visto"

Algo inesperado

"Es frustante perder y perder en casa. No es lo que esperábamos".

Los pitos del Bernabéu

"No me refiero a él, me refiero en general. La afición se expresa porque no le gusta el resultado, no le gusta lo que está viendo. Pero tampoco nos gusta a nosotros".

Su responsabilidad

"Hoy asumo los riesgos de la alineación y eso es mi responsabilidad. Considero que era necesario dar minutos a los jóvenes y a los que se recuperan de lesión"