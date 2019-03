Siqueira: "Siempre he visto a Filipe como un ejemplo"

Tras un verano en el que se daba por supuesta la salida de Siqueira del Atlético de Madrid, finalmente el club ha decidido retenerlo. El lateral brasileño no cuajó una buena campaña pasada, pero ahora es optimista, y se muestra feliz de seguir con el equipo colchonero.

"Estoy súper tranquilo, bastante motivado y con bastante confianza", ha anunciado el exjugador del Granada. "Sé que es un reto difícil, pero en los equipos grandes siempre vas a tener competencia. Vosotros (los medios de comunicación) sabéis la amistad que tengo con Filipe. Es un jugador del que yo puedo aprender muchísimo. Siempre hemos hablado por teléfono y ahora tenemos la felicidad de compartir vestuario. Estoy tranquilo, motivado y el entrenador sabe que puede contar conmigo", ha valorado.

"Filipe y yo tenemos una historia muy parecida los dos, porque en Brasil jugamos los dos juntos a los 15 años. No sabíamos que íbamos a llegar donde estamos hoy y la verdad que, cuando empezamos a hablar de eso, es gracioso. Filipe es una persona que yo siempre he visto como un ejemplo por su historia de vida, por donde ha llegado en el fútbol y el año pasado, cuando fiché por el Atleti, me sentí un poco Filipe por poder haber llegado donde él llegó", ha recordado.

Siqueira cede el '3' a Filipe

Siqueira, incluso, le ha cedido este curso el número '3' a Filipe. Él ahora luce el '4'. "Yo sé lo que representa el '3' para él y le dije a 'Fili': 'pase lo que pase conmigo, quiero que lleves el 3'. Porque se lo merece y es un jugador querido por la gente de aquí, por el club y por mí más. Fue una demostración de amistad y cariño hacia Filipe", ha explicado. Ambos compiten ahora por el lateral izquierdo, también con Jesús Gámez como alternativa para esa posición.

"Por supuesto que el Atlético puede pelear por los títulos, pero no sólo este año, sino los anteriores también. Sabemos que tenemos una plantilla competitiva y la dificultad siempre que es enfrentarse a equipos como nuestros rivales directos, pero este equipo no tiene techo, es trabajador, siempre intenta mejorar, no se contenta con nada y seguirá peleando para llegar a lo máximo posible, ya sea la Liga, la Liga de Campeones o la Copa".

"La gente está bastante ilusionada con los fichajes que han llegado y el esfuerzo que ha hecho el club para que jugadores tan importantes como Godín y Griezmann se hayan quedado. La gente tiene motivos para estar contenta y motivada para este año, pero nosotros tenemos que estar tranquilos y trabajar", ha añadido Siqueira. "Dentro del vestuario sabemos que si trabajamos bien y fuerte seguramente vamos a lograr cosas importantes, porque este año hay un fondo de armario bastante importante, con una plantilla bastante equilibrada y seguramente dará muchas opciones al 'Cholo', ha remarcado.