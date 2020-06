Simeone: "Sí, me voy a quedar, este club tiene futuro y el futuro somos nosotros"

Victoria, despedida y fiesta completa en el Vicente Calderón. Más completa aún cuando Diego Simeone cogió el micrófono en los actos del adiós al feudo del Atlético y despejó, si es que alguna duda había, cualquier incógnita sobre su futuro. Sí, el Cholo seguirá al menos una temporada más en el Atleti.

"Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí, me voy a quedar, ¿y saben por qué? Porque este club tiene futuro, y el futuro somos nosotros", afirmó con rotundidad Diego Simeone.