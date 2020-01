Simeone: "Los representantes ayudan poco para que genere un trabajo en equipo"

Los momentos delicados

"Las emociones son complicadas de manejar. Los equilibrios en los equipos en los momentos determinantes son importantes, cuantos más jugadores con equilibrio, más opciones de ganar".

¿Qué pueden mejorar?

"Necesitamos mejorar las transiciones, llegar con más gente al área, seguir potenciando el juego colectivo y que no se piense individualmente. Lo más difícil es manejar las situaciones con los chicos que no entran desde el inicio. Los representantes ayudan poco a que esto sea un equipo. Las plantillas toman valor en cuanto entran los cambios, no los diez de inicio, estoy convencido".

El Girona y luego todo lo demás

"Lo importante es por la clasificación, por el lugar importante que tenemos en LaLiga. Las cosas positivas traen cosas positivas".

Griezmann y su cambio

"Hago los cambios que necesita el equipo, no hay nada extraño. Seguiré en la misma línea".

La clave de la consistencia

"Los equipos que cometen menos errores suman más puntos, pero también es un juego de error, de equivocaciones. Los provocas o te los provocan".

¿Candidatos a ganar LaLiga?

"Si hay hambre y ambición, seguramente lo otro viene solo".