Simeone, sobre los horarios: "No hay excusas, cuando te ponen un horario hay que jugar y ganar"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, ha explicado que "no hay excusas" pese a que haya que jugar un partido cada tres días, después de ser preguntado por las quejas de algunos clubes por el poco descanso entre jornada y jornada.

"Cuando me han preguntado por este tipo de situaciones siempre hemos hablado que en esto no hay excusas, cuando te ponen un horario hay que jugar y hay que ganar. Todo lo demás, es mi criterio, siendo respetuoso con los demás, no influye mucho", opinó Simeopne.

El entrenador argentino opinó que su equipo tiene que centrarse "en lo que toca" que es "resolver cada partido a la hora que sea, en el lugar donde sea y con los parones que haya durante el partido".

El Atlético de Madrid ha sumado diez puntos de doce posibles y acumula tres victorias consecutivas, aunque las dos últimas han sido por la mínima (1-0 ante el Valladolid y 0-1 ante el Levante), y el sábado se medirán a un rival que en la primera vuelta les igualó un 0-1 marcado por Álvaro Morata con un gol de Lucas Pérez para el 1-1 final.

"Nos ha pasado no solo ante el Alavés, muchas veces de no cerrar partidos y encontrarnos con empates que nos han sacado mucha cantidad de puntos", admitió Simeone, que consideró que, de los últimos partidos, en la victoria contra el Valladolid sí tuvieron "más tranquilidad y calma" para cerrar el duelo.

El técnico argentino apeló, como suele hacer habitualmente, a la "contundencia" ofensiva como clave que da margen "para jugar de diferente manera los finales de los partidos".

"El 1-0 siempre es corto, siempre es difícil de sostener y el intento y la búsqueda está. Hay días que hay contundencia y días que no la hay. Evidentemente tienes que entender lo que está pasando y tratar de sacar el partido adelante con el 1-0", indicó Simeone.