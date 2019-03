Simeone: "No hemos jugado mal, hemos fallado en detalles; cuando se compite se puede perder"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado tras la derrota y eliminación de su equipo en la vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey ante el RC Celta de Vigo en el Vicente Calderón (2-3) que los jugadores del conjunto gallego fueron "mejores en los detalles", en los que los suyos han "fallado", y ha asegurado que con el 1-3 optó por no sacar al colombiano Jackson Martínez porque creía que el partido estaba "bien llevado".

"Desde el juego, no hemos jugado mal. Hemos creado situaciones de gol, pero en detalles hemos fallado, y ellos han aprovechado bien. Felicitar al rival. Me quedo con cosas buenas como la entrada de Correa. Son cosas para mirar que me sirven para el futuro", declaró en la rueda de prensa posterior al choque.

En este sentido, Simeone destacó la igualdad del choque. "Creo que fue bastante parejo el partido, hemos llevado el juego. El gol viene de un robo", indicó. "Tuvimos la pelota de Correa para el 2-2, Luciano -Vietto- la tuvo en dos oportunidades... Desde los detalles para mejorar, hicimos cosas buenas", explicó.

No les afectará de cara al partido de Liga ante el Barcelona

Sin embargo, no considera que la derrota vaya a afectar a sus hombres de cara al duelo ante el FC Barcelona del próximo sábado. "Todavía faltan tres días. Teníamos en mente competir de la mejor manera, y así lo hicimos. Ellos fueron mejores en los detalles, hicimos dos goles, que últimamente lo estamos necesitando, y nos metieron tres, cosa que no es tan normal", subrayó. "Considero que cuando uno deja todo y compite se puede perder", añadió.

Por otra parte, Simeone explicó por qué no sacó al colombiano Jackson Martínez tras el 1-3. "Me parecía que el partido estaba bien llevado. Tuvimos varias ocasiones. No creo que el partido pidiese un delantero de área", apuntó.

Por último, el argentino valoró el partido de su compatriota Luciano Vietto. "Hizo un partido muy bueno, falló porque quiso jugar siempre. Fue de lo más peligroso del primer tiempo. En el segundo tiempo falló un par de pases. Le sirve para hacerse más hombre y seguir creciendo", concluyó.