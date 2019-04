Simeone: "Griezmann es intransferible pero no le podemos atar con cadenas"

El Atlético recibe al Sevilla en el Vicente Calderón en uno de los partidos más destacados de la jornada 21 de la Liga BBVA. Diego Simeone, entrenador de los rojiblancos, sabe que no va a ser un envite sencillo para los suyos, como tampoco lo será decidir quiénes serán de la partida ante los hispalenses viendo la profundad de plantilla que empieza a tener en casi todas las líneas del campo.

Con la rotación de delanteros ahora toca decidir sobre los mediocentros, una vez que Saúl esté recuperado: "Está muy bien. Es un jugador que está creciendo y me ilusiona pensar que crecerá mucho más. Va a jugar ante el Sevilla. Hemos jugado con Koke de delantero falso, estando ahí en el costado, espero tener superioridad numérica en todo el campo. En cuanto a Gabi, viene temporada tras temporada teniendo un nivel muy regular y eso es complicado en los futbolistas".

Simeone es muy consciente de la peligrosidad del Sevilla: "Es siempre muy competitivo. El trabajo de Emery es extraordinario, porque siempre renovando muchos jugadores sigue logrando que el equipo compita de la manera en la que lo hace. Están cambiando, ahora tienen más velocidad, al menos en estos partidos. Con Gameiro y con Banega, además de Krohn-Delhi y Vitolo en los costados. Son un equipo muy peligroso a la contra y lo aleja del equipo que empezó con Llorente y con Iborra. Debemos llevar el partido al lugar que más nos conviene".

No quiso dejar sin tratar el tema de dos de sus actuales delanteros como son Griezmann y Torres: "Antoine es intransferible. La dirección deportiva trabaja diariamente con él y con sus allegados para lo mejor para todos. Jugamos contra el Sevilla, que para mí es más importante. Es intransferible pero no le podemos atar con cadenas. Sobre Torres, no tengo nada que comentar".