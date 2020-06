Simeone, sobre su futuro: "Hace bastante que no almuerzo con Gil Marín, así que seguramente en breve nos juntaremos"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, repasó que hace "bastante" que no almuerza con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado, aunque "sí está en comunicación" con él y apuntó que "cuando" haya "alguna noticia o novedad importante" respecto a su renovación la comentará.

En su primera comparecencia ante la prensa después de las declaraciones del máximo accionista del Atlético al diario 'Juventud Rebelde' de Cuba, en el que expresó que "evidentemente lo perfecto para ambas partes sería extender más tiempo el vínculo" de Simeone con el Atlético, que concluye al término de la temporada 2019-20, el técnico abordó dos preguntas en ese sentido tras el entrenamiento.

"Con Miguel hace bastante que no estamos almorzando, así que seguramente en breve nos juntaremos. Sí estamos en comunicación. Y cuando tengamos alguna noticia o novedad importante para comentarles se la comentaremos", explicó Simeone, preguntado luego por si su voluntad también es alargar su contrato como rojiblanco.

"No me pongo a analizar este tipo de situaciones. Es normal y justo que Miguel, desde su lugar, empiece a ver, porque tiene una capacidad de futuro como ninguno. Y yo tengo que pensar en el Villarreal, que es a partir de lo que se confirmará esta propuesta de Miguel", añadió el técnico, que ya mira al duelo de este sábado.

A la espera del estado del césped y la climatología en el estadio de La Cerámica, después de las intensas lluvias desde el jueves ("Siempre es un campo que drena muy bien", apuntó), no atiende a la polémica entre ambos clubes por algunos fichajes del Atlético al Villarreal: "A nosotros nos interesa lo que sucede en el campo".

"Vamos a encontrar un equipo que tiene muy buenos futbolistas y un buen entrenador que conoce sobre todo al club. Nos imaginamos un partido complejo. Nos ha costado bastante en los últimos tiempos enfrentarnos al Villarreal sobre todo en su casa y es un desafío nuevo", enfocó Simeone, cuyo equipo ha perdido en sus tres últimas visitas al estadio de La Cerámica. No gana allí desde 2014-15 (0-1). ¿Por qué?

"Porque nos enfrentamos a un gran equipo que nos sabe jugar, que nos ha traído complicaciones y estará en nosotros superarnos e ir a buscar el desafío de cambiar esta línea", contestó el técnico, que admitió que "cuesta volver a arrancar" tras el parón de selecciones, pero espera que su equipo "se enganche rápido".

Ya dispone de todos sus futbolistas para los entrenamientos desde el pasado jueves. No había podido hacerlo desde hace dos meses, desde la Supercopa de Europa contra el Real Madrid del pasado 15 de agosto.

"Valoramos tener a disposición a los chicos que creemos que pueden hacer un buen partido, que pueden sacar adelante el juego y llevar el partido de mañana al lugar que queremos. Y, a partir de ahí, optamos por las posibilidades que nos da la plantilla. Es saludable que estén todos a disposición y a partir de ahí elegir los que entendemos que mañana lo pueden hacer bien", expuso.

En Villarreal será titular Antoine Griezmann, el goleador más decisivo del equipo rojiblanco. No cree que la carrera por el Balón de Oro le "descentre, porque en realidad lo que hizo ya quedó en el recuerdo último", repasó el técnico, que citó sus títulos de la Liga Europa, la Supercopa continental y el Mundial de Rusia 2018, además de la segunda posición en la Liga "donde compiten los mejores equipos del mundo, que son el Real Madrid y el Barcelona", y la condición de "determinante" del atacante con la selección francesa.

"Yo creo que en la temporada pasada, lo repito una vez más, el mejor ha sido Griezmann. Seguro", recalcó.

También, por otro lado, insistió en su idea de que las críticas o los elogios a los técnicos surgen a partir de los resultados.

"Todos los entrenadores estamos expuestos, dependemos mucho de los resultados y los equipos que has nombrado (Real Madrid, Barcelona y Sevilla) son todos importantes, donde los entrenadores son claves, sobre todo a partir de los resultados", enfatizó el preparador.

"Nosotros vivimos de los resultados y los necesitamos. Y cuando no aparecen, hay críticas. Acuérdense ustedes después del partido del Celta, el año pasado decíamos que el grupo no me seguía... Siempre suceden cuando no hay triunfos. Si tienes la posesión y pierdes te van a criticar igual", remarcó.